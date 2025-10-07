Samsung Galaxy S24+ Zubehör: Amazon verkauft Hüllen, Schutzfolien und mehr zu reduzierten Preisen

Euer neues Samsung Galaxy S24 Plus soll nur mit dem besten Zubehör versorgt werden? Wir geben euch Tipps für hochwertige Hüllen, Ladegeräte und Schutzfolien.

Mit den Modellen aus der Reihe Galaxy S24 beweist Samsung immer wieder Innovationstalent, beispielsweise mit cleveren KI-Funktionen. Ein solches Gerät sollte gebührend ausgestattet werden. Ihr habt gerade euer neues Samsung Galaxy S24 Plus ausgepackt und macht euch jetzt Gedanken über das richtige Zubehör? Dann haben wir die richtigen Amazon-Tipps für euch, damit euer Smartphone bestens versorgt wird.

Wie revolutionär ist das Samsung Galaxy S24 Plus wirklich? Im Video haben wir es genauer unter die Lupe genommen.

Hüllen für das Samsung Galaxy S24+

Klapphülle aus Leder

Besonders praktisch ist diese Hülle auf Amazon mit MagSafe-Technologie. Mit dem eingebauten Magneten lässt sich euer Handy auf vielen Oberflächen sowie einem entsprechenden Ladegerät, einer Autohalterung oder einem Wallet anbringen. Auch das kabellose Laden ist mit der Hülle möglich.

Samsung Galaxy S24 Plus Hülle für MagSafe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 10:37 Uhr

Hülle mit MagSafe-Technik

Mit diesem Produkt auf Amazon kombiniert ihr Geldbeutel und Handyhülle in einem. Die drei Fächer bieten Platz für wichtige Karten und Dokumente, während ihr in einer Seitentasche Bargeld verwahren könnt. Durch die klappbare Lederhülle bleibt euer Smartphone auch vorne am Bildschirm geschützt, wenn ihr es gerade nicht verwendet. Ein cooles Extra ist die integrierte Mehrfachwinkelhalterung, die euch euer Handy bequem aufstellen lässt, wenn ihr zum Beispiel ein Video darauf schauen wollt.

Samsung Galaxy S24 Plus Hülle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 00:35 Uhr

Ladegeräte für das Samsung Galaxy S24+

Auch mit dem richtigen Ladegerät könnt ihr euer Nutzerlebnis mit eurem Samsung Galaxy S24 Plus maximieren. Dieses Produkt auf Amazon ermöglicht euch das schnelle Laden von bis zu vier Geräten gleichzeitig.

USB C Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:34 Uhr

Wer nicht unbedingt Ports für mehrere Geräte benötigt, findet mit diesem Ladegerät und ebenso diesem Schnellladekabel lohnende Alternativen zum zügigen und sicheren Laden des Smartphones.

Ladegerät USB C 45W Schnellladegerät 45W Schnellladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:33 Uhr

Schutzfolien für das Samsung Galaxy S24+

Dieses Produkt bei Amazon ermöglicht euch nicht nur ultimativen Schutz für euren Bildschirm, sondern auch für eure Kameralinsen. Die Schutzfolie verfügt über eine spezielle Schicht, die Fingerabdrücke und Ölflecken reduzieren kann. Die Folie macht euer Handy kratzsicher und schützt es vor allerlei Schäden. Interessante Alternativen wären auch dieser fingerkompatible Displayschutz und diese hüllenfreundliche Schutzfolie.

Schutzfolie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 01:41 Uhr

