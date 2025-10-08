Samsung Galaxy S25 Edge im Preisverfall: Ultradünnes Smartphone jetzt viel günstiger zu haben

Samsung hatte beim Galaxy S25 Edge große Hoffnungen, die schnell zerstört wurden. Jetzt soll der Erfolg durch einen attraktiven Preis kommen. Für euch ist das eine Gelegenheit.

Samsung Galaxy S25 Edge im Preisverfall

Mitte Mai 2025 hat Samsung das Galaxy S25 Edge hoffnungsvoll vorgestellt. Es ist extrem dünn, macht dafür bei der Ausstattung aber auch einige Kompromisse – trotz des hohen Preises von ab 1.249 Euro. Davon ist mittlerweile nichts mehr übrig. Nach nur wenigen Wochen auf dem Markt hat Amazon den Preis um mehrere hundert Euro auf 799 Euro gesenkt (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt sogar ein Tablet kostenlos dazu (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) Extra dünnes (5,8 mm) Smartphone mit Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, ab 256 GB Speicher und Galaxy AI.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy S25 Edge?

Für alle, die ein möglichst dünnes Smartphone haben wollen.

Für alle, die zwar ein großes, aber leichtes Smartphone bevorzugen.

Es eignet sich nicht für euch, wenn ihr großen Wert auf eine hohe Akkulaufzeit und ein Teleobjektiv legt.

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein beeindruckend dünnes Smartphone gebaut, das bei der Leistung und dem Display punkten kann. Das Handy ist gerade einmal 5,8 mm dünn und trotz des großen 6,7-Zoll-Displays nur 163 Gramm leicht. Es ist sogar die 200-MP-Hauptkamera des Galaxy S25 Ultra verbaut. Mein Kollege Frank zeigte sich in seinem Erfahrungsbericht sehr angetan von dem Handy.

Es lässt sich am Ende aber nicht von der Hand weisen, dass das Galaxy S25 Edge bei den Fans nicht gut ankommt. Der hohe Preis und die Kompromisse beim Akku (nur 3.900 mAh) und der Kamera (kein Teleobjektiv) sorgen dafür, dass das Smartphone wie Blei in den Regalen liegt. Der Preisverfall könnte das ändern. Je günstiger das ultradünne Smartphone wird, desto mehr Interessenten könnten sich dafür finden.

Meinung ist zwiegespalten

Kaum ein Samsung-Smartphone ist so kontrovers wie das Galaxy S25 Edge. Einige feiern das Smartphone wegen des dünnen Gehäuses und des leichten Gewichts, andere stören sich insbesondere an der schlechten Akkulaufzeit. Entsprechend sind die Bewertungen bei Amazon auch nur bei 4,2 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen).

So finden wir die besten Schnäppchen

