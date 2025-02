Samsung Galaxy S25 Edge soll zusammenführen, was schon immer zusammengehört hat

Samsung ist mit dem Galaxy S25, Plus und Ultra in den Markt gestartet und die neuen Handys erfreuen sich großer Beliebtheit – besonders die teuerste Ultra-Version. Mit dem Galaxy S25 Edge erscheint bald ein weiteres Modell, das die besten Eigenschaften der drei Modelle in einem extrem dünnen Gehäuse vereint. Nun wurde bekannt, was euch erwartet.

Samsung Galaxy S25 Edge: Technische Daten durchgesickert

Samsung hat das Galaxy S25 Edge bisher nur gezeigt, aber keine technischen Details verraten. Das wurde jetzt von einer anderen Quelle erledigt. Folgende Eigenschaften des neuen Smartphones stehen im Raum:

Samsung Galaxy S25 Edge

12-MP-Frontkamera

1,32 mm dünne Displayränder

Corning Gorilla Glass Victus 2

Armor-Aluminum-Rahmen

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

Dünnere Vapor Chamber im Vergleich zum S25

12 GB RAM

UFS-4.0-Speicher

1-120-Hz-Bildwiederholfrequenz

2.600 Nits maximale Helligkeit

Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display

200-MP-Hauptkamera

25-Watt-Ladegeschwindigkeit

Stereo-Lautsprecher

5G-Konnektivität ohne Kompromisse

USB-C-3.2-Anschluss

Samsung nimmt beim Galaxy S25 Edge also einige der besten Funktionen vom Galaxy S25 Ultra und dazu vieles vom Galaxy S25 und packt diese in ein dünnes Gehäuse in der Größe eines Galaxy S25 Plus (Quelle: @PandaFlashPro). Es wird also eine Mischung aus allen drei Modellen – nur ohne S Pen, dafür mit einem extrem schlanken Gehäuse.

Wann erscheint das Samsung Galaxy S25 Edge?

Samsung hat das dünne Gehäuse des Galaxy S25 Edge zwar schon gezeigt, bisher aber noch nicht verraten, wann es erscheint. Spekuliert wird im Mai oder Juni – also gegen Ende des 2. Quartals. Das würde gut passen, denn Samsung hätte dann in der zweiten Jahreshälfte wieder ein starkes Smartphone im Programm und könnte später mit dem Galaxy S25 FE noch einmal nachlegen. Sobald Informationen dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Galaxy-S25-Smartphones ansehen:

