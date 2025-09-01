Samsung Galaxy S25: Riesiges Software-Update muss noch eine Hürde überwinden

Vor dem riesigen Update auf Android 16 und One UI 8 gibt es noch eine Hürde zu nehmen.

Im September rollt Samsung ein ungewöhnlich großes Update für die Galaxy-S25-Serie aus. Die Firmware soll mehr als ein Gigabyte groß sein – eine Größe, die man sonst nur bei kompletten Android-Upgrades oder großen One-UI-Sprüngen sieht. Doch genau das ist es nicht: Das ersehnte One UI 8 mit Android 16 kommt erst danach.

Samsung schiebt Software-Update dazwischen

Sicher ist nur, dass das Update für die Galaxy-S25-Serie den neuen Sicherheitspatch enthält – aber nicht Android 16. Alles Weitere bleibt unklar. Bereits im Juni erlebten Nutzer ein ähnliches Déjà-vu: Damals brachte Samsung ein 1,2-Gigabyte-Update, dessen Changelog lediglich von „verbesserter Nutzbarkeit“ sprach. Konkrete Features oder tiefere Einblicke? Fehlanzeige.

Warum Samsung vor dem Start von One UI 8 noch einen solchen Brocken einschiebt, ist unklar. Möglich ist, dass hier Vorbereitungen für den Android-16-Rollout getroffen werden, etwa Optimierungen am System oder Änderungen im Hintergrund, die erst mit dem großen Upgrade sichtbar werden. Solche „unsichtbaren“ Maßnahmen könnten erklären, warum ihr zwar riesige Datenmengen laden müsst, aber kaum neue Funktionen entdeckt (Quelle: SamMobile).

Android 16 kommt bald

Für Besitzerinnen und Besitzer eines Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra bedeutet das vor allem eines: Geduld. Je später Samsung das September-Update verteilt, desto länger verzögert sich auch der Start von One UI 8. Viele warten sehnsüchtig auf die neuen Features, die Android 16 und die nächste One-UI-Generation versprechen.

Die Falt-Smartphones Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 wurden bereits mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert. Die Software ist also eigentlich fertig. Samsung muss nur noch sicherstellen, dass sie auch auf anderen Geräten gut läuft. Nach den Galaxy-S25-Modellen folgen viele andere Modelle. Ob es dort auch diesen Zwischenschritt gibt, wird sich zeigen müssen.