Samsung Galaxy S25 Ultra geschlagen: Dieses Smartphone ist der neue Display-König

Ausgerechnet dort, wo andere schwächeln, zieht Googles neues Flaggschiff davon.

Das Rennen um das beste Smartphone-Display ist entschieden – zumindest vorerst. Das Google Pixel 10 Pro XL (Test) hat sich im Ranking von DxOMark den Spitzenplatz gesichert und damit das Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) auf die Plätze verwiesen. Besonders bemerkenswert: Der Testsieg gelingt trotz einiger technischer Schwächen.

Pixel 10 Pro XL ist Handy-Display-König – trotz Schwächen

Im Detail kritisieren die Tester zwar, dass Farben aus steileren Blickwinkeln verfälschen und nicht über die gesamte Fläche gleichmäßig wirken. Auch die Helligkeit bei SDR-Videos fällt etwas zu gering aus – gerade bei direkter Sonneneinstrahlung können Samsungs Panels mehr Leuchtkraft liefern. Für viele Käufer klingt das nach klaren Nachteilen.

Den entscheidenden Unterschied macht die Farbgenauigkeit. Das Pixel 10 Pro XL stellt Farben in fast jeder Situation extrem präzise dar – selbst dann, wenn die Sonne mit voller Kraft auf das Display knallt. Kurzzeitig erreicht das Panel dabei Helligkeitswerte von über 3.000 Nits, ohne dass Farben unnatürlich wirken.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist zudem das Adaptive-Tone-Feature: Es passt die Darstellung dynamisch an das Umgebungslicht an und sorgt so für ein durchweg stimmiges Bild.

Auch beim Entertainment punktet das Gerät. HDR-Videos wirken sowohl im abgedunkelten Raum als auch im hellen Tageslicht authentisch und angenehm. Gamer profitieren von der schnellen und sehr präzisen Touch-Erkennung, die Eingaben nahezu verzögerungsfrei umsetzt.

Ein kleiner Haken bleibt jedoch: Die Prozessorleistung reicht nicht immer, um anspruchsvolle Spiele in voller Qualität auszureizen.

Pixel 10 Pro XL überzeugt im Gesamtpaket

Der Erfolg des Pixel 10 Pro XL zeigt, dass nicht allein Helligkeitswerte oder rohe Hardware-Leistung über die Qualität eines Displays entscheiden. Vielmehr ist es die Balance aus Farbtreue, Anpassungsfähigkeit und Nutzererlebnis, die am Ende den Ausschlag gibt. Für Samsung und Co. bedeutet das: Der Wettbewerb um die Display-Krone ist härter geworden – und Google hat erstmal die Nase vorn.

Trotzdem: Ausruhen kann sich Google auf seinem Erfolg nicht. Wir würden uns nicht wundern, wenn sich Samsung Anfang nächsten Jahres den Titel mit dem Galaxy S26 Ultra zurückholt. Zumal der Unterschied lediglich einen Punkt beträgt. Das Pixel 10 Pro XL erreicht im DxO-Mark-Test 161 Punkte, das Galaxy S25 Ultra hat 160 Punkte (Quelle: DxO Mark).