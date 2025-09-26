Samsung Galaxy S26 Ultra: Kleines Upgrade wird große Wirkung haben

Das Galaxy S26 Ultra von Samsung könnte ein nettes Upgrade erhalten, das jeder täglich spüren dürfte.

Samsung treibt die Entwicklung seiner Flaggschiffe mit einem Upgrade voran, das auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, im Alltag aber den entscheidenden Unterschied machen kann. Das kommende Galaxy S26 Ultra dürfte mit dem brandneuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet werden. Dieser Chip bringt nicht nur mehr Rechenleistung, sondern vor allem Unterstützung für den modernen UFS-4.1-Speicher.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit UFS 4.1

UFS 4.1 liefert im Vergleich zum bisherigen UFS 4.0 bis zu 25 Prozent bessere Energieeffizienz. Das bedeutet: längere Akkulaufzeiten, auch wenn ihr viel speichert oder Apps intensiv nutzt. Gleichzeitig verbessert sich die thermische Stabilität, was dazu beiträgt, dass das Smartphone auch unter Last kühl bleibt. Hinzu kommen optimierte Sicherheitsfunktionen und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, die euch beim Starten von Apps oder beim Zugriff auf große Dateien sofort auffallen dürften.

Während die meisten von euch bei einem neuen Galaxy zuerst auf Kamera, Display oder Akku achten, bleibt die Speichertechnologie oft im Hintergrund. Doch gerade hier setzt Samsung auf eine stille, aber wirkungsvolle Neuerung. Der Speicherhersteller Micron hat bereits passende UFS-4.1-Chips vorgestellt und gilt als einer der wichtigsten Zulieferer für die Galaxy-S26-Serie. Damit stehen die Chancen gut, dass zumindest ein Teil der kommenden Modelle dieses Upgrade erhält (Quelle: SamMobile).

Schnellerer Speicher macht riesigen Unterschied

Schon als Samsung auf UFS-4.0-Speicher umgestiegen ist, hat man den Unterschied überall gemerkt. Animationen waren plötzlich flüssiger, Apps und Spiele wurden schneller geladen und die Ausführung von Berechnungen dauerte kürzer. Je moderner der Speicher ist, desto länger bleibt das Handy schnell und wirkt nicht schon nach zwei Jahren veraltet.

Besonders im Hinblick auf neue KI-Funktionen benötigt Samsung nicht nur genug Arbeitsspeicher in den Galaxy-S26-Smartphones, sondern auch schnellen internen Speicher. Zuletzt habe ich beim Test des Pixel 10 Pro XL hautnah bemerkt, wie gigantisch der Unterschied im Alltag ist, wenn im Vergleich zum Vorgänger viel schnellerer Speicher verbaut wird. Ich hoffe also, dass Samsung wirklich auf UFS 4.1 umsteigt – selbst wenn es nur beim Galaxy S26 Ultra der Fall ist.