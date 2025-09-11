Samsung Galaxy S26 Pro und Edge mit riesigem Nachteil erwartet

Ein Detail könnte die Euphorie um Samsungs neue Flaggschiffe ordentlich ausbremsen.

In rund vier Monaten will Samsung die Galaxy-S26-Reihe präsentieren. Schon jetzt sickern immer mehr Details durch – und eine Nachricht sorgt für Ernüchterung. Denn während das Galaxy S26 Ultra mit satten 60 Watt Ladeleistung punkten soll, sollen das Galaxy S26 Pro und das Galaxy S26 Edge offenbar auf dem Stand ihrer Vorgänger bleiben.

Samsung Galaxy S26 Pro und Edge laden nur mit 25 Watt?

Das will der bekannte Leaker @UniverseIce erfahren haben. Trotz größerer Akkus – 4.300 mAh beim Galaxy S26 Pro und 4.200 mAh beim Galaxy S26 Edge – soll sich an der Ladegeschwindigkeit von 25 Watt nichts ändern. Heißt konkret: rund 50 Prozent in einer halben Stunde, volle Ladung in etwa einer Stunde. Klingt solide, ist im Premium-Segment aber kaum konkurrenzfähig.

Das wäre besonders bitter für Samsung-Fans, denn selbst Apple, oft für langsames Laden kritisiert, würde die Smartphones dann übertreffen. Die iPhone-17-Reihe bietet 40 Watt Schnellladen, das iPhone Air immerhin 27 Watt. Auch beim kabellosen Laden hängen die neuen iPhones die S26-Modelle ab – 25 Watt kabellos gegenüber Samsungs 25 Watt beim Kabel.

Nur das Galaxy S26 Ultra soll mit seinem 5.000-mAh-Akku an Geschwindigkeit zulegen. Es soll von 45 auf 60 Watt hochgehen. Damit würde sich die Akkukapazität im Vergleich zu den Vorgängern nicht verändern, die Ladegeschwindigkeit aber etwas steigen.

Kaum zu glauben

Auch wenn der Leaker @UniverseIce als sehr zuverlässige Quelle gilt, befindet er sich aktuell auf einem Kreuzzug gegen Samsung. In einem offenen Brief fordert er beispielsweise den Rückzug von Managern, die für die potenzielle Ausstattung der neuen Galaxy-S26-Smartphones zuständig sind.

Samsung hat in diesem Jahr viel günstigere Smartphones mit 45-Watt-Ladefunktionen ausgestattet. Zuletzt das Galaxy A56 (Test), Galaxy A36 und Galaxy S25 FE. Die Chancen, dass das Galaxy S26 Pro und Galaxy S26 Edge weiterhin mit 25 Watt laden, halten wir deswegen für sehr gering. Spätestens Anfang 2026 wird sich zeigen, was wirklich passiert.