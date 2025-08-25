Samsung Galaxy S26 Ultra: Das Warten lohnt sich

Samsung schneidet beim Galaxy S26 Ultra alte Zöpfe ab.

Schon im vergangenen Jahr war die Richtung klar: Mit dem Galaxy S25 Ultra hat Samsung die scharfen Kanten zugunsten sanfterer Rundungen geopfert. Nun soll das kommende Galaxy S26 Ultra diesen Weg noch konsequenter einschlagen. Das hätte einen echten Vorteil bei diesem großen Smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra soll runder werden

Laut neuesten Informationen soll Samsung die vier Ecken des Galaxy S26 Ultra noch stärker abrunden. Damit würde sich das neue Ultra-Modell stärker an den Look der anderen Modelle der Serie – mutmaßlich Galaxy S26 Pro und Galaxy S26 Air – angleichen. Für Fans von einheitlichem Design und angenehmem Handling großer Smartphones ist das eine gute Nachricht.

Schon mit den leichten Rundungen beim Galaxy S25 Ultra haben sich viele gefragt, wie der S Pen da noch reinpasst. Samsung hat das beim aktuellen Modell trotzdem gut hinbekommen und dürfte das auch beim Galaxy S26 Ultra schaffen. Rausfliegen dürfte der Stift deswegen nicht (Quelle: UniverseIce).

Auch abseits des Designs mehren sich die Hinweise auf spannende Neuerungen. Im Gespräch sind unter anderem ein „Flex Magic Pixel“-Display, deutlich schnelleres Laden mit bis zu 60 Watt, neue Kühltechnologien sowie leistungsstarke Akkus. Samsung scheint also nicht nur äußerlich, sondern auch technisch an einer Frischzellenkur zu arbeiten.

Nicht jedem gefällt das neue Design

Mit dem Galaxy S21 Ultra brachte Samsung 2021 erstmals den S-Pen ins Galaxy-Flaggschiff, um die Note-Reihe abzulösen. Doch je mehr sich die Designsprache der Galaxy-S-Geräte verändert, desto deutlicher verblasst das Note-Erbe. Bereits beim Galaxy S25 Ultra (Test) war das kantige, markante Erscheinungsbild nur noch in Ansätzen erkennbar. Sollte der Leak stimmen, verschwindet es beim Galaxy S26 Ultra endgültig.

Doch nicht nur Nostalgiker schauen kritisch auf die Entwicklung. Manche Beobachter deuten das abgerundete Design als bewusste Annäherung an Apple und das iPhone. Offiziell bestätigt ist davon natürlich nichts – ergonomische Vorteile wie eine angenehmere Haptik lassen sich aber kaum bestreiten. Schon beim Galaxy S25 Ultra hatten viele Nutzer gelobt, dass sich das Gerät weniger in die Handflächen „bohrt“.