Samsung Galaxy S26 Ultra: Das Warten macht sich wohl doch bezahlt

Jahrelang hat sich bei Samsungs Top-Modellen an einer Stelle nichts getan, doch das könnte sich mit dem Galaxy S26 Ultra ändern.
Jahrelang hat Samsung seinen Ultra-Modellen einen Akku mit 5.000 mAh spendiert, doch diese Tradition könnte mit dem kommenden Galaxy S26 Ultra enden. Ein neues Gerücht aus China deutet darauf hin, dass das Unternehmen die Kapazität erstmals seit dem Galaxy S20 Ultra zumindest etwas anheben wird.
Samsung Galaxy S26 Ultra mit größerem Akku erwartet
Konkret ist von einem Akku mit 5.200 mAh die Rede – ein kleiner, aber für viele sicher willkommener Schritt. Auch wenn der Zuwachs mit rund vier Prozent auf den ersten Blick bescheiden wirkt, wäre er ein wichtiges Signal. Damit nährt sich die Hoffnung, dass Samsung den Fokus wieder stärker auf die grundlegenden Bedürfnisse wie die Akkulaufzeit legt.
Noch interessanter wird die Neuerung im Zusammenspiel mit einer weiteren vermuteten Verbesserung. Früheren Berichten zufolge könnte Samsung auch die Ladegeschwindigkeit des Galaxy S26 Ultra spürbar von 45 Watt auf 60 Watt anheben. Die Kombination aus einem etwas größeren Akku und spürbar kürzeren Ladezeiten würde im Alltag einen echten Unterschied machen und das Nutzererlebnis aufwerten.
Während Konkurrenten aus China bereits mit Ladeleistungen von über 100 Watt werben, hielt sich Samsung in den letzten Jahren eher zurück. Die Upgrades konzentrierten sich primär auf Kamerasysteme, Display-Technologie und die Leistung des Chips. Die nun aufkommenden Gerüchte deuten darauf hin, dass sich das Unternehmen wieder stärker den Grundlagen widmet, die für viele Nutzer im täglichen Gebrauch entscheidend sind (Quelle: SammyGuru).
Weitere Details zum Galaxy S26 Ultra
Während beim Akku Bewegung reinkommt, könnte Samsung an anderer Stelle auf der Bremse stehen. Berichten zufolge soll sich bei der maximalen Helligkeit des Displays nichts ändern, womit der Wert das dritte Jahr in Folge bei 2.600 Nits stagnieren würde.
Im Gegenzug plant Samsung offenbar einen gezielten Angriff auf Apples Vormachtstellung bei der Videoqualität. Mit einem neuen Codec namens „Advanced Professional Video“ soll das Galaxy S26 Ultra nahezu verlustfreie Aufnahmen ermöglichen, die Apples ProRes-Format in Effizienz und Qualität überlegen sein könnten.
Was das Galaxy S26 Ultra am Ende wirklich bietet, wird die Präsentation Anfang 2026 zeigen. Wir halten euch auf dem Laufenden.