Samsung Galaxy S26 Ultra: Ein großer Wunsch bleibt wohl unerfüllt

Samsung schöpft das Potenzial des Galaxy S26 Ultra nicht aus.

Das Warten auf das Galaxy S26 Ultra wird von vielen Gerüchten begleitet – einige davon klangen vielversprechend. Immer wieder hieß es, Samsung könnte dem Flaggschiff einen größeren Akku spendieren. Nun bringt eine offizielle Zertifizierung in China jedoch Ernüchterung: Auch 2026 bleibt es beim vertrauten 5.000-mAh-Akku.

Samsung Galaxy S26 Ultra ohne größeren Akku

Die Zertifizierung des Akkus für das Galaxy S26 Ultra zeigt eine Nennkapazität von 4.855 mAh, die in der Vermarktung wie üblich auf 5.000 mAh aufgerundet wird. Damit bestätigt sich, dass Samsung nicht auf einen 5.500-mAh-Akku setzt, wie es Leaks in den letzten Wochen vermuten ließen. Im direkten Vergleich zum Galaxy S25 Ultra gibt es also keine Verbesserung bei der Akkugröße.

Warum verzichtet Samsung auf einen größeren Akku, während andere Hersteller längst bei 7.000 mAh oder sogar 15.000 mAh angekommen sind? Die Antwort dürfte in den Transportregeln liegen: Akkus mit mehr als 20 Wh gelten als Gefahrgut. Smartphones mit größerem Akku würden also höhere Kosten verursachen. Da Samsung Millionen von Geräten verkauft, will das Unternehmen so etwas sparen (Quelle: Notebookcheck).

Samsung setzt auf andere Stärken

Ein kleiner Lichtblick bleibt: Das Galaxy S26 Ultra soll künftig mit bis zu 60 Watt geladen werden können – statt der bisherigen 45 Watt beim Vorgänger. Das Smartphone dürfte damit etwas schneller wieder aufgeladen sein – vorausgesetzt, ihr besitzt ein entsprechend leistungsstarkes Netzteil.

Die Akkulaufzeit des Galaxy S26 Ultra dürfte sich im Vergleich zu seinen Vorgängern zwar kaum verändern, dafür sollen andere Dinge überzeugen. Es soll ein überarbeitetes Design, mehr Leistung und eine bessere Kamera geben.

Obwohl Samsung bereits seit einigen Jahren auf einen 5.000-mAh-Akku in den Ultra-Handys setzt, verkaufen sich diese am besten von der ganzen Serie. Die limitierte Akkulaufzeit scheint viele also nicht so zu stören, dass sie zur Konkurrenz greifen, wo größeren Akkus zum Einsatz kommen.