Samsung Galaxy S26 Ultra: Es gibt noch Hoffnung

Spendiert Samsung seinem nächsten Flaggschiff doch das von vielen gewünschte Upgrade?

Beim Galaxy S26 Ultra geht es gerade hin und her. Ein gut informierter Insider ist sich aber sicher: Das Samsung-Flaggschiff wird mit einer Ladegeschwindigkeit von 60 Watt ausgestattet. Damit würde der Hersteller endlich die 45-Watt-Grenze hinter sich lassen. Für Nutzer, die ihr Smartphone täglich intensiv einsetzen, wäre das ein spürbarer Fortschritt.

Galaxy S26 Ultra soll doch schneller laden als gedacht

Bislang galt das Gegenteil als wahrscheinlich. In einer chinesischen Zertifizierungsdatenbank tauchte das Galaxy S26 Ultra mit den gewohnten 45 Watt auf. Viele Beobachter sahen darin bereits den Beweis, dass Samsung auch beim nächsten Top-Modell auf ein echtes Lade-Upgrade verzichtet – wie auch beim S26 Pro und Edge.

Bekannt wurde die neue Information durch den gut vernetzten Leaker Ice Universe. Er bekräftigt seine früheren Aussagen, dass Samsung beim S26 Ultra schnelleres Laden ermöglicht – und spricht diesmal ausdrücklich von 60 Watt:

Sollte sich das bestätigen, wäre es die höchste Ladeleistung, die Samsung jemals in einem Ultra-Modell angeboten hat.

Allerdings sorgt die Zertifizierungsliste aus China für Skepsis. Dort tauchte das Gerät eindeutig mit 45 Watt auf, genauso wie sein Vorgänger S25 Ultra. Normalerweise sind die chinesischen Modelle leistungsstärker ausgestattet als die globalen Varianten.

Es wäre Zeit für ein Upgrade des Ultra-Modells

Für Samsung-Nutzer wäre ein Upgrade längst überfällig. Chinesische Konkurrenzmarken bieten schon Ladegeschwindigkeiten jenseits der 100 Watt. Im Vergleich dazu wirkt das Ladetempo von Samsungs Premium-Sparte veraltet – trotz anderer Stärken wie Display, Software und Kamera.

Noch ist offen, ob Samsung tatsächlich den Schritt wagt oder ob es bei einem Gerücht bleibt. Sollte das Unternehmen aber wirklich auf 60 Watt hochgehen, wäre das ein deutliches Signal: Die Zeit des langsamen Ladens könnte für gut betuchte Galaxy-Nutzer bald vorbei sein.