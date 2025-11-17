Samsung Galaxy S26: Verbesserung gegenüber S25 kommt doch nicht

Viele hatten auf ein dickes Upgrade gehofft, doch Samsung scheint sich bei der neuen Galaxy-S26-Serie kaum zu bewegen.

Samsung will seine kommende Galaxy-S26-Serie offenbar mit denselben Speicher- und RAM-Optionen ausstatten wie die aktuelle S25-Reihe. Damit fällt ein oft erwartetes Upgrade aus, das viele Nutzer seit Jahren fordern.

Samsung muss beim Galaxy S26 sparen

Konkret soll es das Galaxy S26 und das Galaxy S26 Plus in zwei Varianten geben: 12 Gigabyte RAM mit wahlweise 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz. Das Galaxy S26 Ultra soll zusätzlich eine Version mit 16 Gigabyte RAM und einem Terabyte Speicher erhalten – allerdings nur in China. Für den Rest der Welt bleibt es bei 12 Gigabyte RAM und maximal 512 Gigabyte Speicher.

Ganz ohne technische Verbesserung bleibt es dennoch nicht. Samsung soll schnelleren Arbeitsspeicher verbauen, der mit 10,5 Gigabit pro Sekunde eine höhere Datenrate bietet als die 8,7 Gigabit pro Sekunde, die aktuell verbaut sind. Das könnte sich vor allem bei der Bildverarbeitung, Künstlicher Intelligenz und Kameraleistung bemerkbar machen.

Samsung passt sich dem Markt an

Samsung soll laut der Quelle mit dieser Entscheidung auf regionale Unterschiede im Kaufverhalten reagieren. In Märkten, in denen Kunden nach größeren Speichervarianten verlangen, biete der Konzern diese auch an. Wo die Nachfrage geringer ist, setze Samsung lieber auf eine höhere Marge statt auf Vielfalt. Diese Strategie ist nicht neu: Schon bei früheren Serien gab es in Asien exklusiv Modelle mit mehr RAM oder Speicher, während westliche Märkte leer ausgingen (Quelle: SamMobile).

Für viele Samsung-Fans dürfte diese Nachricht enttäuschend sein. Nach mehreren Generationen ohne nennenswertes Speicher-Upgrade hatten sie auf einen klaren Schritt nach vorn gehofft. Sollte sich der Leak bestätigen, bleibt der Speicher gleich, es könnte aber einen minimalen Performance-Schub geben. Immerhin könnte Samsung so den Preis stabil halten. Deswegen wurde wohl auf das neue Design verzichtet.