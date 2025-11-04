Samsung Galaxy Watch 7, 8 und Ultra stresst Besitzer – im wahrsten Sinne des Wortes

Eure Samsung-Smartwatch hält euch für nervlich am Ende – selbst wenn ihr gerade tiefenentspannt seid.

Eine Smartwatch soll den Alltag erleichtern und die Gesundheit im Blick behalten – doch bei einigen Nutzern von Samsungs Galaxy Watch sorgt sie aktuell für das genaue Gegenteil.

Samsung Galaxy Watch warnt vor Stress, wo keiner ist

Seit der Installation des neuen „One UI 8 Watch“-Updates auf verschiedenen Samsung-Smartwatches häufen sich Berichte über ungewöhnlich viele und oft grundlose Warnungen vor einem hohen Stresslevel. Selbst in Momenten völliger Entspannung meldet die Uhr einen Alarm und sorgt damit für mehr Verwirrung als Beruhigung.

Das Problem scheint direkt mit der neuen Software zusammenzuhängen, die offenbar den Algorithmus zur Stressmessung verändert hat. Normalerweise analysiert die Uhr dafür Werte wie die Herzfrequenz und deren Variabilität. Nach dem Update für die Samsung-Smartwatches scheint diese Messung jedoch überempfindlich zu reagieren. Betroffen sind vor allem die neueren Modelle der Smartwatch-Reihe.

Bis Samsung eine offizielle Lösung in Form eines weiteren Updates bereitstellt, könnt ihr die nervigen Benachrichtigungen zum Glück selbst deaktivieren. Öffnet dafür die Samsung-Health-App auf eurem Smartphone, tippt auf die Stress-Kachel und wählt dort in den erweiterten Einstellungen die Option, die „Hoch-Stress-Warnungen“ auszuschalten. So könnt ihr die Uhr weiternutzen, ohne ständig von Fehlalarmen gestört zu werden.

Nicht der erste Fehler

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gesundheitsfunktionen der Galaxy Watch nach einem Update fehlerhaft arbeiten. Schon vor einiger Zeit meldeten Nutzer ein ähnliches Problem bei der Schlafanalyse. Damals vergab die Uhr durchgehend ungewöhnlich hohe Schlaf-Scores, die das tatsächliche Schlafverhalten nicht widerspiegelten. Die aktuellen Stress-Warnungen deuten also auf ein Problem in der Kalibrierung der Gesundheits-Algorithmen hin.

Wenn ihr eine der genannten Uhren besitzt, solltet ihr euch von ungewollten Stress-Warnungen nicht unnötig stressen lassen, wenn ihr eigentlich gerade entspannt seid. Solche Warnungen können bei empfindlichen Menschen sonst zu ungewolltem Stress führen, weil sie die Warnung der Uhr nicht richtig einschätzen können.