Samsung Galaxy Watch 7: Amazon haut Smartwatch zum Witzpreis raus

Kaum ist die Galaxy Watch 8 da, haut Samsung die Galaxy Watch 7 extrem günstig raus.

Samsung Galaxy Watch 7 im Preisverfall

Samsung hat die Galaxy Watch 7 im Juli 2024 offiziell enthüllt und kurze Zeit später zum Preis von ab 319 Euro auf den Markt gebracht. So viel müsst ihr heute nicht mehr zahlen. Amazon haut die Smartwatch mittlerweile für 159 Euro raus (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm) Samsung-Smartwatch, 2024er-Modell. Erhältlich in verschiedenen Farben, mit 40 und 44 mm, als Bluetooth- oder LTE-Version. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:02 Uhr

Ist euch das 40-mm-Modell zu klein, dann könnt ihr für ein paar Euro mehr das 44-mm-Modell kaufen. Amazon verlangt aktuell nur 179,55 Euro (bei Amazon anschauen).

Wichtig: Um auf die reduzierten Preise bei Amazon zu kommen, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Wenn ihr das nicht seid, könnt ihr euch kostenlos für 30 Tage anmelden und danach einfach kündigen (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy Watch 7 (44 mm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:19 Uhr

Was leistet die Samsung Galaxy Watch 7?

Ihr erhaltet mit der Samsung Galaxy Watch 7 eine der besten Smartwatches auf dem Markt. Sie kommt mit einem kompakten und dünnen Design, hochwertiger Materialwahl und einem sehr hellen Display, das ihr im Freien immer gut ablesen könnt.

Die Samsung-Smartwatch besticht durch akkurates Tracking von unzähligen Sportarten, kann aber auch den Blutdruck messen und sogar ein EKG erstellen. Um diese beiden Funktionen nutzen zu können, müsst ihr aber ein Samsung-Smartphone besitzen. Nur damit lässt sich das volle Potenzial herausholen. Generell werden aber auch andere Android-Smartphones unterstützt.

Insgesamt hat die Samsung Galaxy Watch 7 in vielen Tests gut abgeschnitten und erhält solide Bewertungen. Am Ende müsst ihr euch nur entscheiden, welche Größe es sein soll. Rein technisch und optisch liefert die Uhr besonders zu dem mittlerweile sehr günstigen Preis absolut ab.

So finden wir die besten Schnäppchen

