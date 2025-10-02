Samsung Galaxy Watch: Neue Funktion kann euer Leben retten

Samsung plant lebenswichtiges Feature.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Smarte Uhren wie die Galaxy Watch können verschiedene Aspekte eurer Gesundheit überwachen – und bald sollen die Samsung-Modelle sogar Herzversagen frühzeitig erkennen und Nutzern damit potenziell das Leben retten können.

Anzeige

Samsung entwickelt neues Feature für Galaxy Watch

Samsung arbeitet mit Medical AI zusammen – einem südkoreanischen Unternehmen, das KI-basierte Elektrokardiogramme entwickelt. Diese Kooperation soll es ermöglichen, dass Galaxy Watches KI-gestützt bestimmte Anzeichen von Herzversagen im Anfangsstadium erkennen.

Samsung selbst hat angekündigt, dass die Wearables bald systolische Herzinsuffizienz bei ihren Nutzern erkennen sollen – eine Dysfunktion, bei der das Herz seine lebenswichtige Pumpfunktion nicht mehr aufrecht erhalten kann.

Sie ist laut Samsung für knapp 50 Prozent aller Fälle von Herzversagen verantwortlich, ein frühzeitiges Erkennen könnte also vielen Menschen helfen (Quelle: Samsung).

Samsung Galaxy Watches bieten jede Menge Gesundheitsfunktionen

Ob und wann das Feature auf Galaxy Watches in Deutschland landen könnte, ist aktuell nicht klar – medizinische Funktionen dieser Art müssten sicherlich strengen Richtlinien entsprechen, um zugelassen zu werden.

Dass Samsung die Gesundheits-Features seiner Wearables weiter ausbaut, ergibt aber Sinn. Schließlich können Galaxy-Watch-Besitzer bereits jetzt ihre Herzfrequenz durch die Uhr überwachen lassen – eine ebenfalls sehr nützliche Funktion, die beispielsweise per Alarm vor einer körperlichen Überlastung warnen kann.

Anzeige

Zusätzlich können die Uhren bereits jetzt ein EKG aufzeichnen und den Blutdruck messen, solange sie zusammen mit einem Samsung-Handy genutzt werden. Smartwatches entwickeln sich mit Features dieser Art immer mehr zu Gadgets, die einen echten Unterschied bei der Gesundheit ihrer Träger ausmachen können.