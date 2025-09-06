Samsung Galaxy Z Fold 7: Bei mir hat’s endlich Klick gemacht

Ich bin ein Foldable-Muffel. Aber das Samsung Galaxy Z Fold 7 ist ein richtig gutes Smartphone – und hat mich überzeugt.

Das Video oben haben wir Anfang August veröffentlicht. Im Folgenden erhaltet ihr unseren Erfahrungsbericht in Textform, aufbereitet für bessere Lesbarkeit.

All meine Versuche, mich mit Falt-Smartphones anzufreunden, sind bislang gescheitert. Die Dinger konnten noch so flach sein, noch so ein riesiges Display haben, noch so eine geile Scharnierkonstruktion – als Konzept haben sie für mich einfach nicht funktioniert. Ich empfand die Vorteile der Faltbarkeit als zu gering, die Nachteile als lästig gegenüber einem klassischen Barren-Smartphone.

Das Samsung Galaxy Z Fold 7 ist jetzt aber an so vielen Stellen ein Quäntchen besser, dass ich meinen Blick auf diesen Smartphone-Formfaktor geändert habe. Man könnte sagen: Ja, ich sehe jetzt endlich das Licht!

Samsung hat die Lücke zwischen beiden Bildschirmhälften eliminiert. (© Severin Pick / GIGA)

Samsung Galaxy Z Fold 7 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2025 02:30 Uhr

Wertig, kantig, schön

Gehen wir ins Detail, angefangen mit dem Preis: 2.100 bis 2.500 Euro (UVP)! Das ist eine Menge Asche, insbesondere in dieser Zeit. Ein Smartphone ist aber auch ein Gegenstand, den ihr über zwei, drei oder mehr Jahre jeden Tag etliche Male in die Hand nehmt, das wahrscheinlich euer wichtigstes Kommunikations- und Informations-Tool ist. Ich sehe das so: Wer das Geld hat und wem es das wert ist, der kann auch mal mehr ausgeben. Alle anderen bekommen ein absolutes High-End-Samsung wie das Samsung S25 Ultra (Test) auch für weniger als die Hälfte.

Das Smartphone fühlt sich ultra-wertig an und klappt befriedigend zu. Da ist dann auch keine Lücke mehr zwischen den zugeklappten Hälften wie früher, und das Telefon öffnet sich auch nach zwei Wochen genauso schwer wie am Anfang. Die Schwergängigkeit ist ein wenig nervig, denn aufgrund des kantigen Designs finden die Finger beim Öffnen nicht sofort einen Angriffspunkt. Man gewöhnt sich aber daran.

Das Galaxy Z Fold 7 ist ein wunderschönes Smartphone. Seine Kompaktheit, die Kantigkeit und auch diese Farbe, dieses schimmernde Blau, das sieht einfach prachtvoll aus. Ich war geradezu schockverliebt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.

Ein Foldable ist fragiler als ein normales Smartphone, ganz klar. Vor Wasser müsst ihr keine Angst mehr haben, dank IP48-Zertifizierung. Staub, Sand und Geröll können dem Fold 7 in gewissem Maße natürlich trotzdem gefährlich werden. Das Scharnier hat Samsung komplett neu konstruiert, es soll widerstandsfähiger sein als frühere Varianten. Ein recht beeindruckendes Zeugnis für die Robustheit des Z Fold 7 ist der Durability-Test von JerryRigEverything.

Ich habe das Telefon nicht so heftig malträtiert, es aber zumindest zwei Wochen ohne ein Case mit mir herumgetragen – ohne große Probleme. Mir ist es auch zweimal runtergefallen – folgenlos. Was Fold-Einsteiger wissen sollten, ist aber, dass sich Staub und Fingerschmand gerne auf dem Display festsetzen, weil der innere Touchscreen schlicht nicht so häufig über das Hosentascheninnere automatisch „gesäubert“ wird. Wischt also am besten öfter mal mit einem Mikrofasertuch über den Bildschirm.

Der Knick ist noch da, aber kaum sichtbar. (© Severin Pick / GIGA)

Der Bildschirmknick bleibt sichtbar – wenn man ihn sehen will

Im Alltag verschwindet der Knick im Display dank Gewöhnung nahezu vollständig. Klar, wer darauf achtet und das sprichwörtliche Haar in der Suppe sucht, sieht und fühlt ihn – aber das muss man schon wollen. Es ist krass, wie viel unscheinbarer dieser Knick heute ist als noch vor ein paar Jahren.

Und damit sind wir auch schon bei den Displays. Innen ist der Bildschirm jetzt angewachsen, auf eine 8-Zoll-Diagonale. Vorher waren es 7,6 Zoll – und zwar seit dem Fold 2!

Im Test bewirkte diese Mehr an Bildschirmfläche, dass ich ein normales 16:9-YouTube-Video tatsächlich deutlich größer anschauen konnte als auf einem herkömmlichen großen Smartphone – eindeutig ein Mehrwert! Noch cooler wird das, wenn man Videos in anderen Formaten betrachtet, etwa alte Serien in 4:3. Auch beim Scrollen durch den Feed auf Instagram ist das super.

Aber auch in vielen Apps wie Google Maps kann das große, fast quadratische Display Sinn ergeben. Vor allem, wenn man Multitasking nutzt, um praktisch zwei Smartphone-Screens nebeneinander darzustellen – und da hat es bei mir jetzt auch endlich Klick gemacht! Ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher zu bedienen ist als vorher, oder mein Gehirn endlich die dafür notwendige Evolutionsstufe erreicht hat – ein paarmal konnte ich aber das Multitasking tatsächlich mit Gewinn nutzen.

Die Ränder im Außendisplay des Samsung Galaxy Z Fold 7 sind recht breit. (© Severin Pick / GIGA)

Und das Außendisplay? Das hat eine Diagonale von 6,5 Zoll, FHD+-Auflösung bei einem Bildverhältnis von ungefähr 21:9, also Kinoformat. Es hat nicht die dünnsten Ränder, ist in dem Bereich aber immerhin besser als frühere Samsung-Folds. Dass die automatische Helligkeit sehr zurückhaltend eingestellt ist, nervt etwas. Es ist aber gut genug für den Alltag – und die defensive Beleuchtung ergibt Sinn, irgendwo muss Samsung ja schließlich auch ein bisschen Akku sparen.

S Pen gestrichen

Ein Minuspunkt ist, dass der S-Pen-Stylus nicht mehr unterstützt wird. Den dafür notwendigen Digitizer musste Samsung weglassen, um das Telefon so dünn zu bekommen. Bei den Vorgängern dürften sicher einige Kunden den S Pen genutzt haben, und für die ist das ein herber Verlust – alle anderen zucken mit den Schultern.

Zurück zum Design: Normalerweise ist der Schlankheitswahn bei Smartphones nicht so meins – wenn der aber, wie hier, dazu führt, dass ein zusammengeklapptes Fold dünner ist als ein normales Smartphone, schmaler und leichter, dann ist das bemerkenswert.

Ein Nachteil ist dabei jedoch das nervige Gewackel, wenn das Gerät auf einer planen Oberfläche liegt, wegen der herausragenden Kamera. Samsung ist hier in der Zwickmühle, denn Physik ist Physik, gute Kameramodule müssen dick sein. Jahr für Jahr müssen die Ingenieure eine Entweder-oder-Entscheidung treffen. Vergangenes Jahr fiel die Entscheidung auf weniger Gewackel, dieses Jahr auf bessere Fotos.

Die Kamera ragt ordentlich heraus. (© Severin Pick / GIGA)

Kameras im Z Fold 7 überzeugen

Da scheint es auch schon durch: Die Kamera im Z Fold 7 ist gut. Es handelt sich um die gleiche 200-MP-Hauptkamera wie im Samsung Galaxy S25 Ultra. Dass man die Rückkamera auch für Selfies nutzen kann, ist superpraktisch. Dank des Foldable-Formats habt ihr einen Kickstand dabei oder könnt auf dem Bildschirm neben der Kamera-App auch euer Videoscript lesen. Optisch wird nur dreifach gezoomt, ein 5× oder höherer Periskopzoom wie im Ultra passt natürlich nicht ins Z Fold 7. Eine Ultraweitwinkel-Linse gibt es natürlich auch.

Nacht-Fotos können gelingen, Konkurrenten sind hier aber weiter. (© Frank Ritter / GIGA) Bei Fotos mit schwierigen Lichtverhältnissen produziert das Galaxy Z Fold 7 passable, aber nicht herausragende Ergebnisse. In dunklen Bereichen sieht man Bildrauschen. (© Frank Ritter / GIGA) Bei gutem Licht nimmt das Samsung Galaxy Z Fold 7 viele Details mit, sogar optisch gezoomt. (© Frank Ritter / GIGA) Vorteil von Foldables: Selfies lassen sich auch mit der Rück-Kamera schießen. (© Frank Ritter / GIGA) Blick auf den Berliner Fernsehturm mit der Hauptkamera, … (© Frank Ritter / GIGA) … mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera … (© Frank Ritter / GIGA) … und dem optischen 3×-Zoom (© Frank Ritter / GIGA)

Samsung hat sich die innere Frontkamera unter einem halbtransparenten Innendisplay gespart, die es noch beim Vorgänger gab. Stattdessen findet man hier jetzt wieder das immer sichtbare Holepunch-Loch für die Selfie-Linse. Samsung argumentiert mit besserer Bildqualität. Schade ist es dennoch, zumal man die Kamera nur selten nutzt – für Selfies ist die Rückkamera viel besser geeignet.

Und noch etwas Doofes: Der Akku ist vergleichsweise klein, mit 4.400 mAh kommt man zwar meist durch einen normalen Tag, viel Reserve ist aber nicht verfügbar. Vor allem, wenn ihr zwischendurch zockt, 4K-Videos aufnehmt oder häufig das Innendisplay nutzt, nagt das schon an der Laufzeit. Zudem lädt das Telefon eher langsam nach und wird dabei warm. Neben kabellosem Laden wird Reverse Wireless Charging unterstützt.

Warm wird das Fold 7 auch dann, wenn mal ein bisschen Leistung abgerufen wird, etwa in aufwendigen 3D-Spielen oder Benchmarks – und das schon ziemlich schnell. Das ist nicht zwingend etwas Schlechtes, denn die Hitze muss ja raus. Je besser sie abgeleitet wird, desto besser. Nur angenehm ist das eben nicht. Grundsätzlich ist die Leistung aber ausgezeichnet, es steckt auch der bewährte Snapdragon 8 Elite drin, 12 bis 16 GB RAM, 256 GB bis 1 TB Speicher – alles top notch.

Bei der Software gibt es keine großen Überraschungen. Auf dem Gerät läuft Android 16 mit Samsungs One UI in der neuen Version 8.0. Ich bin persönlich nicht der allergrößte Fan von Samsungs Software-Anpassungen, insbesondere in puncto Bloatware und Standardeinstellungen gibt es noch Luft nach oben. Ich erkenne aber an, dass Samsung hier ein üppiges Paket an Software, Einstellungen und Anpassungen schnürt. Vor allem, wenn man ein Fan von Produktivitätsboostern wie Splitscreen und DeX oder Spielereien im KI-Bereich ist, kann man hier viel suchen und finden.

Die Farben sind zurückhaltend, Blau sieht am besten aus. (© Severin Pick / GIGA)

Fazit: Mehr Spaß hat mir noch kein Foldable gemacht

Wer Samsung mag, Bock auf ein Foldable und das notwendige Kleingeld hat, der kann hier beruhigt zugreifen, denn das Galaxy Z Fold 7 ist einfach ein tolles Stück Technik. Wer allgemein Foldable-interessiert ist, ohne eine Markenaffinität, sollte aber mit dem im September 2025 erschienenen Honor Magic V5 vergleichen.

Mich hat das Fold 7 doppelt positiv überrascht. Zum einen, weil es nach mehreren Jahren der Winz-Schritte bei der Hardware ein überraschend großer Sprung nach vorn gegenüber dem Vorgänger ist. Zum anderen, weil ich erst neulich noch Samsung für seine Ideenarmut kritisiert hatte – und sie jetzt ein so überzeugendes Stück Technik abgeliefert haben.

Mir hat das Samsung Galaxy Z Fold 7 nicht nur in der Benutzung richtig Spaß gemacht, es hat mich auch für Foldables insgesamt gewinnen können. Das tolle Design und die vielen Verbesserungen im Kleinen ergeben ein überzeugendes Gesamtbild und sind ein starkes Argument für Foldables im Alltag.

Die Basis ist da. Ich kann mir vorstellen, und würde mir wünschen, dass der Nachfolger 2026 noch ein paar Verfeinerungen bringt. Vielleicht ein wenig mehr Akkukapazität und schnellere Ladezeit, vielleicht eine Rückkehr des S-Pen und der Frontkamera unter dem Display. Meinetwegen könnte auch das „Z“ aus diesem viel zu komplizierten Namen mal verschwinden. In jedem Fall werde ich dem nächsten Fold mit mehr Enthusiasmus entgegenblicken.