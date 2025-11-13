Samsung Galaxy Z TriFold überrascht beim Akku und Preis

Samsung verpasst seinem doppelt faltbaren Smartphone einen anständigen Akku.

Das Galaxy Z TriFold ist offenbar bereit für den Markt. Samsung soll sein erstes doppelt faltbares Smartphone laut neuesten Informationen am 5. Dezember 2025 offiziell vorstellen. Ein Leak verrät zudem erstmals konkrete Details – darunter Akkugröße, Design und möglicherweise sogar Hinweise auf die Preisstrategie.

Samsung Galaxy Z TriFold mit großem Akku erwartet

Das äußere 6,5-Zoll-Coverdisplay soll eine normale Bedienung im geschlossenen Zustand ermöglichen. Im Inneren des Galaxy Z TriFold öffnet sich dann ein flexibles AMOLED-Panel mit einer Tablet-Größe von 10 Zoll. Besonders interessant: Der Akku fällt mit 5.600 mAh erstaunlich groß aus – genau so groß wie beim Huawei Mate XTs. Im Vergleich dazu: Das Galaxy Z Fold 7 hat nur einen 4.400-mAh-Akku. Trotz des dünnen Gehäuses des Galaxy Z TriFold hat Samsung einen relativ großen Akku untergebracht.

Samsung setzt beim Galaxy Z TriFold auf eine nach innen faltende Bauweise, die empfindliche Bildschirmteile schützt und die Haltbarkeit verbessern soll. Das unterscheidet das Gerät klar vom Huawei Mate XTs, dessen nach außen klappendes Design zwar schlanker ist, aber mehr Kratz- und Bruchrisiken birgt. Laut Insidern plant Samsung zudem, das neue Foldable preislich unter dem Huawei-Modell zu positionieren. Letzteres kostet in Deutschland 3.499 Euro.

Fokus auf ausgewählte Märkte

Noch ist unklar, ob der Starttermin am 5. Dezember ausschließlich für China gilt oder ob parallel auch Regionen wie Europa oder die Vereinigten Arabischen Emirate beliefert werden. Samsung hat allerdings bereits regionale Modellnummern registriert, die auf eine breitere Markteinführung hindeuten. Sollte das stimmen, könnte das Galaxy Z TriFold schon kurz nach dem China-Launch in weiteren Märkten auftauchen.

Das Timing ist kein Zufall: Foldables gelten als Wachstumsmotor im stagnierenden Smartphone-Markt, und mit dem Galaxy Z TriFold könnte Samsung eine neue Gerätekategorie zwischen Handy und Tablet etablieren. Gelingt das, dürfte die Konkurrenz im kommenden Jahr nachziehen – und der Dezember-Launch des Galaxy Z TriFold wäre der Startschuss für die nächste Evolutionsstufe der mobilen Gerätewelt.