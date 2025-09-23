Samsung gibt Gas: Erstes Mittelklasse-Handy erhält Android 16 und One UI 8

Nach den High-End-Smartphones von Samsung ist jetzt auch ein erstes Mittelklasse-Handy an der Reihe.

Samsung überrascht: Nach nur zwei Beta-Versionen ist das stabile Update auf One UI 8.0 für das Galaxy A56 da. Damit bringt der Konzern Android 16 erstmals auf ein Smartphone der Mittelklasse – und das früher als viele erwartet hatten. Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer in Korea die neue Software laden. In Kürze sollen weitere Länder folgen.

Samsung Galaxy A56 erhält Android 16

One UI 8.0 bringt mehr als nur ein frisches Interface. Samsung integriert neue Bedienelemente, zusätzliche Möglichkeiten bei Barrierefreiheit und Automatisierung sowie Verbesserungen in Kamera, Kommunikation, Multitasking und Produktivität. Auch Samsung Health wurde überarbeitet, während Sicherheit und Datenschutz mehr Optionen bieten, um persönliche Daten konsequent zu schützen.

Was euch im Detail erwartet, verraten wir im Video:

Ob das Update bei euch verfügbar ist, lässt sich ganz einfach prüfen: Unter Einstellungen → Software-Update → Herunterladen und installieren zeigt das Gerät, ob die neue Version bereits bereitsteht. Wer nicht in Korea lebt, muss sich aber nur wenige Tage gedulden. Die Falt-Handys Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 sowie die Galaxy-S25- und Galaxy-S24-Serie werden auch schon versorgt.

Samsung erfüllt Zeitplan

Samsung hatte vor wenigen Tagen den offiziellen Rollout-Plan veröffentlicht und hat sich bisher daran gehalten. Zuerst ist das Heimatland an der Reihe, danach folgen weitere Regionen. Samsung hat dabei viel vor, denn neben den High-End-Modellen und der Mittelklasse muss das Unternehmen eine Vielzahl von weiteren Smartphones und Tablets mit Android 16 und One UI 8 versorgen.

Mit dem großen Software-Update dürfte das Galaxy A56 (Test) für viele Nutzer noch einmal attraktiver werden – nicht nur wegen der neuen Funktionen, sondern auch, weil sich Samsung als verlässlicher Update-Lieferant präsentiert. Das Smartphone soll insgesamt sechs Jahre neue Android-Versionen erhalten – und mit dem ersten großen Software-Update hat es relativ schnell geklappt.