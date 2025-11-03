Samsung gibt Gas: Nachfolger des Galaxy A56 aufgetaucht

Während das Galaxy A56 immer günstiger wird, arbeitet Samsung bereits am Nachfolger.

Samsungs beliebte Mittelklasse-Serie bekommt bald Zuwachs: Der Nachfolger des Galaxy A56, das Galaxy A57, ist erstmals in internen Testdaten des Unternehmens aufgetaucht. Damit gilt das neue Modell als so gut wie bestätigt.

Samsung Galaxy A57 kommt

Die Test-Firmware des Galaxy A57 trägt den Codenamen A576BXXU0AYJ7 und deutet darauf hin, dass Samsung intern bereits an der Software arbeitet. Offiziell bestätigt ist das Gerät zwar noch nicht, doch der Auftritt auf den Testservern gilt in der Szene als sicheres Zeichen für eine baldige Vorstellung. Bereits im September war das Modell in einer IMEI-Datenbank aufgetaucht – ebenfalls mit dem Hinweis auf eine Dual-SIM-Variante.

Über die technischen Details hält sich Samsung noch bedeckt. Insider rechnen aber mit dem neuen Exynos-1680-Chip, der mehr Leistung bei besserer Effizienz bieten soll. Auch bei der Kamera könnte sich etwas tun: Das aktuelle Galaxy A56 (Test) überzeugte zwar mit Design und Software-Support – inklusive sechs Jahren Android-Updates –, schwächelte aber bei der Fotoqualität. Das Galaxy A57 könnte hier nachlegen und die Mittelklasse erneut näher an Samsungs Premium-Modelle heranführen.

Zunächst für Europa erwartet

Bisher wurde nur die internationale Version gesichtet. Schon beim Galaxy A56 dauerte es mehrere Monate, bis das Gerät nach dem globalen Start auch in den Vereinigten Staaten erhältlich war. Gut möglich also, dass amerikanische Kunden wieder etwas länger warten müssen und Samsung den Fokus zunächst auf Europa und andere Märkte legt – wo das Galaxy A57 wieder sehr gut ankommen dürfte (Quelle: AndroidCentral).

Mit dem Galaxy A57 dürfte Samsung seinen Vorsprung im heiß umkämpften Mittelklasse-Segment sichern wollen – direkt im Wettbewerb mit Geräten wie dem kommenden Google Pixel 10a. Noch ist unklar, wann die offizielle Vorstellung folgt, doch Beobachter rechnen mit einem Launch im Frühjahr 2026. Sobald weitere Details dazu auftauchen, werden wir euch informieren.