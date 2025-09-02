Samsung gibt Gas: Vier weitere Smartphones springen auf den Android-16-Zug auf

Vier weitere Samsung-Smartphones können auf Android 16 und One UI 8 zugreifen.

Samsung zieht das Tempo bei seinem Update-Fahrplan deutlich an. Noch bevor die stabile Version von One UI 8 mit Android 16 offiziell verteilt wird, hat das Unternehmen die Beta auf weitere Geräte ausgeweitet. Nach den Galaxy-S23-Modellen werden nun auch vier beliebte Mittelklasse-Modelle versorgt.

Samsung erweitert Beta-Test von Android 16

Konkret können ab sofort das Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A55 und Galaxy A54 am Betaprogramm teilnehmen. Damit erweitert Samsung den Zugang zu den neuen Funktionen deutlich. Bisher waren vor allem die Topmodelle im Fokus – jetzt erreicht die Software auch Smartphones, die in der breiten Masse weit verbreitet sind.

Die Beta-Updates werden aktuell in Indien und Südkorea ausgerollt. Samsung plant jedoch, die Verfügbarkeit in den kommenden Wochen auf weitere Regionen auszuweiten. Nutzerinnen und Nutzer außerhalb Asiens müssen also noch etwas Geduld beweisen. Deutschland gehört meist aber zu den Ländern, die früh am Beta-Test teilnehmen dürfen. Es ist also nur eine Frage der Zeit (Quelle: SamMobile).

Samsung möchte Android 16 ideal anpassen

Mit der Öffnung für die A-Serie setzt Samsung ein klares Signal. Der Konzern will sicherstellen, dass nicht nur Besitzer der neuesten Premium-Geräte früh in den Genuss von Android 16 kommen. Gleichzeitig deutet dieser Schritt darauf hin, dass die Software vorab gut abgepasst werden soll und der stabile Rollout bald bevorsteht. Samsung selbst hatte angekündigt, noch im September die ersten finalen Versionen für die Galaxy-S25-Modelle auszuliefern.

Für die kommenden Wochen sind weitere Erweiterungen im Gespräch. Modelle wie das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 könnten schon bald in die Beta aufgenommen werden. Damit würde Samsung fast das komplette aktuelle Line-up rechtzeitig vor dem Startschuss abdecken. Wann die finale Version von Android 16 und One UI 8 für die älteren Smartphones erscheint, steht aber noch nicht fest. Sobald es konkret wird, werden wir euch informieren.