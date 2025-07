Samsung greift durch: Galaxy S26 ist schon jetzt Geschichte

Samsung wird beim Galaxy S26 so gut wie alles über den Haufen werfen.

Samsung verändert seine Flaggschiff-Serie für 2026 komplett und verabschiedet sich von gewohnten Modellbezeichnungen. Interne Firmware-Dateien enthüllen eine komplett neue Ausrichtung: Das Basis-Modell verschwindet und auch das Plus-Modell muss weichen. Stattdessen gibt es zwei neue Bezeichnungen.

Samsung Galaxy S26 und 26 Plus verschwinden

Die Beweise für den Umbruch finden sich in einem internen Build der kommenden One-UI-8-Software. Dort tauchen die Modellbezeichnungen „M1“, „M2“ und „M3“ auf – diese stehen für Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge und Galaxy S26 Ultra. Ein klassisches Einstiegsmodell sucht man vergeblich. Samsung scheint seine komplette Modellpolitik auf „Premium“ umzustellen.

Die Änderung markiert einen historischen Einschnitt in Samsungs Produktstrategie. Seit 2021 hat der Hersteller seine S-Serie stets mit drei Varianten auf den Markt gebracht: ein Basismodell, eine Plus-Version und das Ultra-Flaggschiff. 2024 erweiterte Samsung das Portfolio noch um ein Edge-Modell. Mit der Galaxy-S26-Generation vollzieht das Unternehmen nun eine komplette Neuausrichtung.

Über die konkreten Unterschiede zwischen dem bisherigen Basismodell und dem neuen Pro-Modell ist noch nichts bekannt. Allerdings deutet die Namensgebung auf eine höherwertige Positionierung hin. Erste Firmware-Analysen des Galaxy S26 Ultra bestätigen bereits den Einsatz des Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 und das Update auf Android 16 mit One UI 8.5 (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung könnte Preise erhöhen

Wenn Samsung das Galaxy S26 Pro besser ausstattet als die bisherigen Basismodelle der S-Klasse, dann könnte das nicht nur einen neuen Namen bedeuten, sondern auch einen höheren Preis.

Seit einigen Jahren verkauft sich das Ultra-Modell jeder Galaxy-S-Generation am besten – obwohl es den höchsten Preis hat. Samsung-Fans zahlen also gerne mehr, wenn die Hardware besser ist. Das könnte Samsungs Ansporn an dieser neuen Ausrichtung sein.