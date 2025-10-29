Samsung-Handys erhalten eine neue Funktion, die in wichtigen Momenten den Unterschied macht

Wenn der perfekte Sonnenuntergang vor euch liegt, zählt jede Sekunde – und Samsung macht euch das Einfangen ein Stück leichter.

Samsung bereitet mit One UI 8.5 eine Funktion vor, die vor allem Fotofans aufhorchen lässt: Kamera-Presets für den Pro-Modus. In einer Analyse der neuesten, geleakten Software-Version fanden Entwickler Codezeilen, die genau das bestätigen. Nutzer sollen künftig ihre bevorzugten Kameraeinstellungen speichern, abrufen und sogar mit anderen Galaxy-Nutzern teilen können.

Samsung macht Pro-Kamera-Modus besser

Die Presets decken dabei nahezu alle wichtigen Parameter ab – von ISO und Weißabgleich über Belichtungszeit und Fokus bis hin zu Farbprofilen und Kontrastwerten. Wer also regelmäßig mit bestimmten Einstellungen fotografiert, etwa für Nachtaufnahmen, Porträts oder Landschaften, kann sich künftig eigene Profile anlegen. Statt jedes Mal manuell an den Reglern zu drehen, reicht dann ein Fingertipp, um das gewünschte Setup zu aktivieren. So verpasst ihr nie wieder einen Moment, den ihr schnell einfangen wolltet.

Doch das ist nur der Anfang: Laut dem Code soll es auch möglich sein, diese Presets über Samsungs Quick-Share-Funktion zu teilen. Damit könnten Nutzer ihre persönlichen Kamera-Setups mit Freunden oder der Community austauschen – eine Funktion, die es in dieser Form bisher auf keinem Galaxy-Gerät gibt. Gerade unter ambitionierten Fotografen dürfte das für kreativen Austausch sorgen.

Bisher blieb der Pro-Modus bei Samsung eher den Enthusiasten vorbehalten, die wissen, was ISO, Belichtungszeit oder Weißabgleich bewirken. Mit Presets könnte sich das ändern: Auch Einsteiger können von erfahrenen Nutzern lernen, indem sie deren Profile importieren und ausprobieren. So wird aus der Kamera-App ein kleines Lernwerkzeug – und ein soziales Feature zugleich (Quelle: AndroidAuthority)

One UI 8.5 mit Samsung Galaxy S26 erwartet

Aktuell handelt es sich bei den entdeckten Hinweisen noch um Vorab-Informationen aus einem sogenannten APK-Teardown. Das bedeutet: Die Funktion steckt zwar bereits im Code, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Ob sie im finalen Release von One UI 8.5 tatsächlich erscheint, bleibt offen. Erwartet wird die neue Version zusammen mit den Galaxy-S26-Smartphones Anfang 2026.

Dennoch zeigt der Fund, dass Samsung offenbar auf die langjährigen Wünsche seiner Nutzer hört – und bereit ist, im Kamera-Bereich wieder die Führung zu übernehmen. Wenn das Feature so umgesetzt wird, wie es sich andeutet, könnte es Galaxy-Geräten einen entscheidenden Vorteil bringen: mehr kreative Freiheit, weniger Fummelei – und Fotos, die genau so aussehen, wie ihr sie euch vorstellt.