Samsung hat es geschafft: Brandneue Smartphones verkaufen sich wie geschnitten Brot

Samsung hat mit dem Galaxy S25, Plus und Ultra insgesamt drei neue High-End-Smartphones vorgestellt. Und obwohl sich die Neuerungen in Grenzen halten, feiert das südkoreanische Unternehmen im Heimatland einen riesigen Erfolg. Das ist immer ein Anzeichen dafür, wie gut eine neue Generation wirklich ankommt – besonders im Vergleich zu den Vorgängern.

Samsung Galaxy S25: Neue Smartphone-Serie ist ein Erfolg

Es war nicht immer so, dass Samsung eine neue Smartphone-Serie der S-Klasse auf den Markt gebracht hat und diese erfolgreicher war als die Vorgängergeneration. Was die Galaxy-S24-Smartphones im Vergleich zu den Galaxy-S23-Smartphones geschafft haben, führen die Galaxy-S25-Smartphones weiter fort. Die neue Generation verkauft sich in Südkorea tatsächlich noch besser.

Die Vorbestellphase für die neue Galaxy-S25-Serie, die vom 24. Januar bis 3. Februar lief, übertraf mit 1,3 Millionen Einheiten den bisherigen Rekord des Vorgängermodells um fast 100.000 Geräte. Das Premium-Modell Galaxy S25 Ultra dominierte mit einem Anteil von 52 Prozent die Vorbestellungen. Das Basismodell Galaxy S25 erreichte 26 Prozent, während auf das Galaxy S25 Plus 22 Prozent entfielen.

Es bleibt also weiterhin dabei, dass das teuerste Galaxy S25 Ultra am häufigsten gewählt wird. Branchenexperten erwarten auch international eine starke Nachfrage. Die Rekordzahlen aus Südkorea sind immer ein Indikator für einen vermutlich globalen Erfolg der neuen Generation. Das dürfte auch daran liegen, dass Samsung im Vergleich zur Konkurrenz die Preise weiterhin stabil hält.

Neue Samsung-Smartphones gehen an den Start

Am 7. Februar 2025 starten die neuen Galaxy-S25-Smartphones in Deutschland auf den Markt. Noch bis Mitternacht des 6. Februars könnt ihr euch die exklusive Aktion für Vorbesteller sichern. Ihr bekommt kostenlos doppelten Speicher und spart damit viel Geld (bei Samsung anschauen).

Im Video zeigen wir euch, was euch mit den Galaxy-S25-Smartphones von Samsung erwartet:

