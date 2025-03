Samsung hat es geschafft: Neue Smartphones brechen 5 Jahre alten Rekord

Samsung hat mit seinen neuen Flaggschiff-Smartphones Geschichte geschrieben. Die Galaxy-S25-Serie knackt einen Rekord, der seit den Galaxy-Note-10-Smartphones vor fünf Jahren Bestand hatte. Für Samsung ist das ein wichtiges Signal, denn die Bemühungen der letzten Jahre zahlen sich damit endlich aus.

Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra verkaufen sich hervorragend

Die Verkaufszahlen in Südkorea sprechen eine deutliche Sprache. Die Galaxy-S25-Serie knackt dort die Eine-Million-Marke schneller als jedes Galaxy-Smartphone zuvor. Mit nur 21 Tagen bis zum Meilenstein übertreffen die neuen High-End-Modelle sogar die bisherigen Rekordhalter der Galaxy-Note-10-Serie um vier Tage und setzen neue Maßstäbe im Premium-Segment (Quelle: ETNews).

Besonders das Galaxy S25 Ultra (Test) mit Titanrahmen und 200-MP-Kamera begeistert die Käuferinnen und Käufer. Es macht die Hälfte aller verkauften Geräte aus. Die beliebtesten Farbvarianten: Titanium Silverblue und Titanium Whitesilver beim Ultra-Modell, Ice Blue und Silver Shadow bei den kleineren Versionen. Das Samsung Galaxy S25 Plus ist dabei am unbeliebtesten.

Weltweite Zahlen hat Samsung noch nicht veröffentlicht. Zumindest bei der Verteilung der Beliebtheit der einzelnen Modelle sieht es aber ähnlich aus. Viele von euch entscheiden sich für das Galaxy S25 Ultra, weil es dort die beste Ausstattung gibt.

Neues Abo-Modell lockt junge Menschen

Mit dem „New Galaxy AI Subscription Club“ trifft Samsung in Südkorea den Nerv der Zeit. Das innovative Kaufmodell garantiert nach einem Jahr Nutzung 50 Prozent des Restwerts bei Geräterückgabe und bietet zusätzlich einen umfassenden Schutz gegen Beschädigungen. Besonders die Generation der 20- bis 30-Jährigen greift zu – sie macht 60 Prozent der Abonnenten aus. Jeder fünfte Käufer eines SIM-freien Galaxy-S25-Modells entscheidet sich für dieses Modell. In Deutschland gibt es dieses Angebot nicht.

Im Video zeigen wir euch die Samsung-Smartphones:

