Samsung hat euch nicht vergessen: Ältere Top-Smartphones erhalten neuestes Software-Update

Wer dachte, sein Galaxy-S22-Modell sei schon abgeschrieben, kann sich jetzt über ein starkes Lebenszeichen von Samsung freuen.

Samsung beweist einmal mehr, dass ältere Smartphones im Premiumsegment noch längst nicht zum alten Eisen gehören. Mit dem neuen Sicherheitsupdate vom November 2025 bekommt die Galaxy-S22-Reihe ein wichtiges Software-Upgrade, das gleich 25 Sicherheitslücken schließt.

Samsung teilt weiter Software-Updates aus

Das Update betrifft die Modelle Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra und wird derzeit für internationale Varianten ausgerollt. Die zugehörige Firmware-Version bringt die Telefone auf den neuesten Stand und sorgt dafür, dass sie dieselbe Sicherheitsbasis wie die neueren Galaxy-S23-, S24- und S25-Modelle erhalten, die ebenfalls seit Kurzem versorgt werden.

Wer nicht auf das automatische Update warten möchte, kann es manuell anstoßen. Dazu müsst ihr einfach über „Einstellungen → Softwareupdate → Herunterladen und installieren“ danach suchen. Samsung plant, die Aktualisierung in den kommenden Tagen auch für weitere Varianten und Regionen bereitzustellen.

Seit 2022 hat Samsung versprochen, seine Flaggschiff-Smartphones bis zu fünf Jahre lang mit Sicherheits-Updates zu versorgen. Damit hebt sich das Unternehmen deutlich von vielen anderen Herstellern ab, die ältere Modelle oft schon nach wenigen Jahren aus dem Support nehmen. Die neue Update-Garantie seit dem Galaxy S24 sieht sogar sieben Jahre vor.

Vorbereitung für großes Software-Update

Die Galaxy-S22-Serie wird mit dem Update auf den nächsten großen Sprung auf One UI 8.5, das auf Android 16 QPR2 basiert, vorbereitet. Diese Version bringt zahlreiche Optimierungen in puncto Performance, Benutzeroberfläche und Energiemanagement. Ihr könnt euch also auf mehr als nur Sicherheitsverbesserungen freuen. Das Update ist der erste Schritt in Richtung einer umfassenderen Modernisierung.

Für viele S22-Besitzer ist die Entwicklung ein Beweis dafür, dass ihr Gerät noch längst nicht zum alten Eisen gehört. In Zeiten, in denen Smartphones immer teurer werden, ist es ein starkes Signal, dass gute Hardware auch langfristig durch Software aktuell bleiben kann.