Samsung hat für die Galaxy-S27-Smartphones die Qual der Wahl

Der nächste Smartphone-Krimi spielt sich bei Samsung im Inneren ab – dort, wo Exynos und Snapdragon um die Vorherrschaft ringen.

Samsung steht erneut vor einer schwierigen Entscheidung: Welcher Chip soll die Galaxy-S27-Serie antreiben? Nach Jahren voller Kritik an der uneinheitlichen Chip-Strategie bahnt sich jetzt eine neue Runde der Verwirrung an – diesmal nicht nur durch Samsung selbst, sondern auch durch Partner Qualcomm.

Samsung hat für das Galaxy S27 noch mehr Chips zur Wahl

Der US-Chiphersteller plant nämlich, seinen kommenden Snapdragon 8 Gen 6 gleich in zwei Varianten auf den Markt zu bringen: als Standard- und als Pro-Version. Beide sollen im modernen 2-nm-Verfahren von TSMC gefertigt werden, unterscheiden sich aber bei der Grafikleistung und beim Arbeitsspeicher-Support.

Nur die Pro-Version wird wohl den neuen LPDDR6-RAM unterstützen – und damit auch mehr Leistung bieten. Für die Kunden bedeutet das: Zwei Smartphones können künftig denselben Chipnamen tragen, aber eine unterschiedliche Performance liefern.

Schon die Galaxy-S26-Reihe, die 2026 erscheinen soll, sorgt für Stirnrunzeln. Während das Galaxy S26 und S26 Plus weltweit mit Samsungs eigenem Exynos 2600 ausgestattet werden, soll das S26 Ultra je nach Region unterschiedliche Chips erhalten: den Exynos in den meisten Märkten und den Snapdragon 8 Elite Gen 5 in den USA, Japan und China. Diese Strategie hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt, weil Geräte aus verschiedenen Regionen sich in Leistung und Effizienz spürbar unterschieden.

Mit dem Galaxy S27 könnte das Ganze noch komplizierter werden. Sollte Samsung an der regionalen Chip-Aufteilung festhalten, steht die Entscheidung an, ob das Unternehmen für die Top-Modelle auf Qualcomms neue Pro-Variante setzen wird. Diese wäre leistungsfähiger – aber auch teurer.

Bisher bekam Samsung von Qualcomm eine speziell angepasste „for Galaxy“-Edition der Chips, leicht übertaktet und auf die Geräte abgestimmt. Doch wenn Qualcomm künftig die Pro-Version als Premium-Option positioniert, könnte selbst diese Sonderedition an ihre Grenzen stoßen (Quelle: SamMobile).

Samsung-Fans müssen noch genauer hinschauen

Für Käufer wird die Situation damit immer unübersichtlicher. Ein Galaxy S27 könnte äußerlich identisch sein, intern aber deutlich unterschiedliche Hardware bieten – je nachdem, in welchem Land es verkauft wird. Was für Technikfans noch ein spannendes Detail ist, dürfte für viele Nutzer schlicht verwirrend sein.

Samsung steht also vor einer echten Gratwanderung: Will man mit dem eigenen Exynos die volle Kontrolle behalten – oder lieber auf Qualcomms Top-Leistung setzen, um international konkurrenzfähig zu bleiben? Die Entscheidung könnte 2027 noch wichtiger werden als bereits 2026 bei den Galaxy-S26-Modellen.