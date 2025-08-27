Samsung hat gute Nachrichten für alle, die ein Galaxy-S25-Modell besitzen

Samsung startet schon bald mit einem riesigen Software-Update für ältere Smartphones – beginnend mit den Galaxy-S25-Modellen.

Samsung hat den Fahrplan für sein großes Software-Update bestätigt: Ab September 2025 beginnt der Rollout von Android 16 und One UI 8. Den Anfang machen die Modelle der Galaxy-S25-Serie, die das Update als erste erhalten. Damit endet für viele Nutzerinnen und Nutzer die Phase der Ungewissheit, ob sich die Veröffentlichung noch verschieben könnte.

Samsung verteilt bald Android 16

Bereits jetzt laufen die neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 mit Android 16 und One UI 8. Wer dagegen eines der Galaxy-S25-Smartphones in der Tasche hat, muss sich nur eine kurze Zeit gedulden. Samsung hatte in den letzten Monaten ein Beta-Programm in ausgewählten Märkten gestartet. So konnten viele die neue Version schon ausprobieren.

Samsung hat bislang fünf Beta-Versionen für die Galaxy-S25-Modelle veröffentlicht, und eine sechste Testversion ist ebenfalls unterwegs. Viele Beobachter befürchteten, dass dies ein Zeichen für Verzögerungen sein könnte. Doch Samsung stellt klar: Der finale Release kommt im September. Zudem wird bestätigt, dass die Galaxy-S25-Modelle als Erstes an der Reihe sind.

Viele weitere Samsung-Smartphones folgen

One UI 8 basiert auf der aktuellen Android-16-Version von Google und bringt zahlreiche Verbesserungen bei Design, Performance und Features. Traditionell werden Updates in Wellen verteilt – nach der Galaxy-S25-Serie dürften nach und nach auch andere Geräteklassen wie die Galaxy-S24-Serie und die Galaxy-A-Reihe versorgt werden.

Für alle, die schon länger auf das Update warten, bedeutet das: Ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden. In Kürze steht die stabile Version bereit, und mit ihr ein frischer Look sowie viele neue Funktionen, die den Alltag mit eurem Galaxy-Smartphone noch flüssiger machen sollen. Sobald das Update landet, werden wir euch informieren.