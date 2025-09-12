Samsung hat keine Chance: Apple zeigt mit dem iPhone 17 Pro, wie es richtig geht

Apple lässt die Konkurrenz wieder im Regen stehen.

Apple hat mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und dem neuen iPhone Air einmal mehr gezeigt, dass die Konkurrenz in Sachen Chipleistung hinterherläuft. Erste Ergebnisse aus der Geekbench-Datenbank bestätigen, dass der A19 Pro der derzeit schnellste Chip in einem Smartphone ist. Besonders in der Single-Core-Leistung setzt sich Apple klar von der Konkurrenz ab – und untermauert damit die Versprechen von der Keynote.

Apple lässt Samsung hinter sich

Der A19 Pro, verbaut im iPhone 17 Pro und im iPhone Air, bringt laut Apple bis zu 20 Prozent mehr CPU- und 50 Prozent mehr GPU-Leistung im Vergleich zum A17 Pro. Im direkten Vergleich zum letztjährigen A18 Pro sind es rund 5 Prozent mehr CPU- und 25 Prozent mehr GPU-Leistung. Auch das Standardmodell iPhone 17 profitiert deutlich: Hier steigt die CPU-Leistung gegenüber dem A18 um etwa 8 Prozent, die GPU sogar um 30 Prozent.

Das sorgt dafür, dass das iPhone 17 Pro Max einen Single-Core-Wert von 3.781 Punkten erreicht. Selbst das iPhone 17 kommt noch auf 3.523 Punkte und liegt damit weit vor dem Samsung Galaxy S25 Ultra mit 3.209 Punkten. Während Apple im Bereich Single-Core-Leistung eine klare Dominanz zeigt, sieht es bei der Multi-Core-Performance anders aus.

Hier bleiben Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Elite und Samsung mit dem Galaxy S25 Ultra stärker. Das Android-Handy kommt auf über 10.000 Punkte, während es Apple auf knapp 9.700 Punkte schafft. Dennoch: In der Praxis gilt die Single-Core-Power als entscheidend für Alltagsaufgaben, und genau dort spielt Apple seine Stärken aus.

Apple setzt bei GPU-Leistung neue Maßstäbe

Spannend wird es auch bei den GPU-Benchmarks. Der A19 Pro profitiert nicht nur von einer zusätzlichen GPU-Einheit (6 statt 5 Kerne), sondern auch von 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher: 12 GB LPDDR5X statt bisher 8 GB. In den Geekbench-GPU-Tests vergrößert das den Abstand zu den Vorgängern deutlich. Apple kommt mit dem iPhone 17 Pro Max auf über 45.000 Punkte, während Samsung mit dem Galaxy S25 Ultra (Test) bei knapp über 26.000 Punkten liegt (Quelle: ComputerBase).

Dennoch heißt das nicht automatisch, dass Apple auch bei Spielen vorne liegt – in Tests wie 3DMark oder GFXBench behält Qualcomms Adreno 830 weiter die Nase vorn. Nur bei Geekbench ist der Unterschied so beachtlich. Es kommt also ganz stark darauf an, mit welcher App getestet wird.

Für Samsung bleibt die Lage trotzdem bitter: Selbst die optimierten Oryon-Kerne des Snapdragon 8 Elite „for Galaxy“ im Galaxy S25 Ultra können Apples A18 Pro nicht schlagen – geschweige denn den A19 Pro. Damit zeigt Apple, dass die hauseigenen Chips weiterhin Maßstäbe setzen und Samsung beim Kampf um Benchmark-Kronen nur die Zuschauerrolle bleibt. Ob der Exynos 2600 etwas ändern kann, wird sich Anfang 2026 zeigen müssen.