Samsung hat keine Wahl: Wer ein Galaxy-Smartphone nutzt, genießt jetzt weniger Freiheit

Die EU will mehr Sicherheit für Smartphone-Nutzer, doch der Preis dafür ist hoch: Samsung muss eine beliebte Funktion komplett streichen.

Der südkoreanische Tech-Gigant hat die Entscheidung ohne große Ankündigung getroffen. Nutzer, die sich auf Custom-ROMs und eigene Kernel-Optimierungen verlassen, stehen damit nach dem Update auf One UI 8 vor verschlossenen Türen. Während Samsung selbst zu den Gründen schweigt, zeigt ein Blick in die EU-Regularien den wahren Auslöser: Die Vorschrift 2014/53/EU verlangt von Herstellern erhöhte Cybersicherheit (Quelle: Europäische Union).

Neue EU-Spielregeln für mehr Sicherheit – Samsung muss sich beugen

Sie (Funkanlagen) unterstützen bestimmte Funktionen, mit denen sichergestellt werden soll, dass nur solche Software geladen werden kann, für die die Konformität ihrer Kombination mit der Funkanlage nachgewiesen wurde. EU-Richtlinie 2014/53/EU

Die seit dem 1. August 2025 in Kraft getretene EU-Vorschrift zielt darauf ab, Smartphones und andere Geräte besser vor Manipulation zu schützen. Samsung kommt dieser Vorgabe jetzt nach. Für europäische Nutzer bedeutet dies das Ende einer Ära – während US-Kunden diese Einschränkung bereits seit längerem kennen (Quelle: SamMobile).

Die Entscheidung ist Teil eines größeren Trends in der EU, die Kontrolle über Software-Installationen zu verschärfen. Die Vorschrift betrifft dabei nicht nur Samsung – andere Hersteller werden vermutlich nachziehen müssen.

Custom-ROM-Aus nicht so schlimm wie früher

Auch wenn das Entsperren des Bootloaders Samsung-Kunden in ihrer OS-Freiheit einschränkt, sind die daraus resultierenden Auswirkungen nicht mehr so fatal wie noch vor einigen Jahren. Schließlich wurden Custom-ROMs vor allem dafür genutzt, um die Performance des eigenen Smartphones zu erhöhen, neue Funktionen freizuschalten oder einen längeren Software-Support zu erhalten.

Da viele Smartphones inzwischen jedoch mehr als genug Leistung für den Alltag haben, etliche Funktionen bereits ab Werk unterstützen und beispielsweise Google und Samsung inzwischen auch Android-Updates über einen Zeitraum von sieben Jahren anbieten, gibt es für die meisten Nutzer immer weniger Gründe auf eine Custom-ROM umzusteigen.