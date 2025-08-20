Samsung im Glück: Dieses Luxus-Smartphone ist Jahr für Jahr immer beliebter

Trotz des hohen Preises verkauft sich ein Smartphone von Jahr zu Jahr immer häufiger – zumindest jetzt noch.

Als Samsung 2019 das erste Galaxy Fold präsentierte, war das Staunen groß: Ein Smartphone, das sich wie ein Buch aufklappen lässt, gab es bis dahin nur als Zukunftsvision. Seither hat das Unternehmen jedes Jahr neue Modelle nachgelegt – und trotz wachsender Konkurrenz steigen die Verkaufszahlen stetig.

Samsung Galaxy Z Fold wird immer beliebter

Laut Daten von Counterpoint Research hatte Samsung 2022 mit dem Galaxy Z Fold 4 in Europa einen Marktanteil von nahezu 98 Prozent bei den buchähnlichen Foldables. Damals war es das einzige Gerät, das technisch überzeugen konnte. Doch die Ruhe währte nicht lange: Schon 2023 brachte Google sein Pixel Fold und Honor das Magic V2 auf den Markt. Samsungs Anteil schrumpfte auf 73 Prozent. Ein Jahr später folgte der nächste Dämpfer – nur noch 50 Prozent Marktanteil.

Das klingt nach einem riesigen Rückschritt, der aber keiner war. Denn während der Marktanteil sank, stiegen die absoluten Verkaufszahlen. 2024 verkaufte Samsung rund 10 Prozent mehr Galaxy-Z-Fold-Geräte als im Jahr davor. Der Grund: Der gesamte Markt für Foldables wuchs kräftig. Besonders bemerkenswert: Das Galaxy Z Fold 7 gilt laut den Marktforschern als das bisher beliebteste Buch-Style-Foldable.

Faltbares iPhone wird zur Herausforderung

Die eigentliche Bewährungsprobe könnte aber erst noch kommen. Für 2026 erwartet die Branche das erste faltbare iPhone. Beobachter gehen davon aus, dass Apples Einstieg die Popularität von Foldables massiv steigern wird. Die Prognosen sind entsprechend optimistisch: Von rund 1,5 Millionen verkauften Geräten im Jahr 2025 soll der Markt bis 2028 auf etwa 4 Millionen Einheiten wachsen.

Für Samsung bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Einerseits gilt es, gegen immer stärkere Rivalen wie Google und Honor zu bestehen. Andererseits muss sich der Konzern auf den größten Herausforderer vorbereiten – Apple. Ob Samsung seinen Vorsprung halten kann oder die nächste Innovationswelle nutzt, wird sich spätestens mit dem Galaxy Z Fold 8 und darüber hinaus zeigen.