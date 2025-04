Samsung ist mit dem Galaxy S21 schneller als gedacht

Die Galaxy-S21-Modelle erhalten ihr letztes großes Betriebssystem-Update ein paar Tage früher als erwartet. Samsung rollt One UI 7, basierend auf Android 15, bereits jetzt in Südkorea aus – vor dem ursprünglich geplanten Termin im Mai 2025. Für Besitzer des Samsung Galaxy S21 markiert dieses Update den letzten Meilenstein in der Software-Entwicklung ihrer Geräte, bevor sie in den reduzierten Support-Modus übergehen.

Samsung Galaxy S21: Das bringt das finale Android-Update

Das rund 3,5 GB große Update auf One UI 7 trägt die Firmware-Version G99xNKSU8HYD9 und steht zunächst Nutzern in Südkorea zur Verfügung. Samsung setzt damit seine Tradition fort, neue Software-Versionen zuerst im Heimatmarkt zu testen (Quelle: SamMobile). Ihr könnt in den kommenden Wochen mit der weltweiten Verteilung rechnen und das Update dann über die Einstellungen eures Smartphones manuell anstoßen – dafür geht ihr dann wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen auf eurem Samsung Galaxy S21 (Plus & Ultra). Geht in das Menü „Software-Update“. Sucht nun nach der neuen Version, ladet sie herunter und installiert sie.

Wie geht es nach dem Android-Update mit dem Galaxy S21 weiter?

Mit One UI 7 schließt Samsung den Android-Update-Zyklus für seine inzwischen vier Jahre altes Smartphones ab: Die Galaxy-S21-Geräte starteten 2021 mit Android 11 und erhalten nun ihre vierte große Android-Version.

Auch bei den Sicherheitsupdates, die immerhin noch ein Jahr weiter fortgesetzt werden, gibt es eine Änderung: Statt monatlicher Sicherheitsupdates gibt es diese nur noch vierteljährlich. Grundlegende Sicherheit und Stabilität bleiben damit gewährleistet, auch wenn keine großen Feature-Updates mehr folgen.

Unglaublich, dass die S21-Modelle schon wieder vier Jahre alt sind. Wer ein bisschen in Erinnerung schwelgen will, findet hier unser Hands-On von damals:

