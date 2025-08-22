Samsung kann aufatmen: So ein Pixel-Handy wird es nicht geben

Google bastelt an der Zukunft – mit KI im Zentrum.

Google arbeitet an einem klaren Zukunftsplan: weg von einzelnen Geräten, hin zu einem vernetzten Hardware-Ökosystem rund um Künstliche Intelligenz. Dabei geht es weniger um spektakuläre Formfaktoren, sondern um die Frage, wie wir Technik künftig nutzen. Geräte wie Flip-Phones, Tablets oder Smart Rings streicht das Unternehmen dabei vorerst von der Agenda.

Mehr als nur ein neues Pixel

Zwar sorgt aktuell das Pixel 10, das auf den ersten Blick wie ein Pixel 9 mit frischem Anstrich wirkt, für Schlagzeilen. Doch die eigentliche Strategie geht weit darüber hinaus. Laut Googles Hardware-Chef Rick Osterloh soll das Smartphone nicht länger alleiniger Star sein, sondern zur Schaltzentrale eines KI-gestützten Netzwerks aus Geräten werden. KI sei dabei der Klebstoff, der alles verbindet (Quelle: Bloomberg).

Brillen statt Flip-Phones

Google betont, dass der nächste große Sprung nicht vom Gehäusedesign kommt, sondern von neuen Interaktionsformen. Statt nur auf Displays zu tippen, sollen Wearables wie Uhren, Kopfhörer oder Brillen relevante Informationen direkt im Alltag einblenden. Ein Beispiel: Magic Cue, ein KI-Feature, das Termine oder Hinweise automatisch zur richtigen Zeit einblendet.

Während Konkurrenten wie Samsung stark auf Fold- und Flip-Phones und weitere Geräte setzen, verfolgt Google eine andere Linie: Vor allem Foldables und Smart Glasses gelten dort als Schlüssel zur Zukunft. Ob Google eigene Brillen auf den Markt bringt, sei laut Osterloh noch offen – dass die Produktkategorie Teil der Strategie sein wird, stehe für das Unternehmen jedoch fest.

Brillen könnten Musik abspielen, Anrufe entgegennehmen oder Informationen ins Sichtfeld legen, während das Foldable in der Tasche als „Rechenmaschine“ dient.

Einige Gerätearten pausiert Google allerdings bewusst: Weder ein Smart Ring noch Flip-Phones oder Tablets stehen derzeit auf der Roadmap. Erst wenn das Unternehmen einen wirklich überzeugenden Ansatz sehe, sollen diese Segmente wieder bedient werden. Samsung muss sich in diesen Bereichen also vorerst keine großen Sorgen machen.