Samsung kann es doch noch: Neues Handy ist ein echtes Preis-Leistungs-Schnäppchen

Samsung beweist mit seinem neuen Smartphone, dass neue Technik nicht teuer sein muss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung hat mit dem Galaxy A07 sein bisher günstigstes Smartphone für 2025 vorgestellt – und das sorgt für Aufsehen. Mit einem Startpreis von umgerechnet gerade einmal 74 Euro in Indonesien will der Konzern zeigen, dass auch im Low-Budget-Segment noch starke Technik möglich ist. Einen kleinen Haken gibt es dabei aber noch.

Anzeige

Samsung Galaxy A07 ist da

Das Galaxy A07 tritt die Nachfolge des Galaxy A06 an und bringt einige Verbesserungen mit. Das 6,7 Zoll große LCD-Panel bietet eine HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz, was in dieser Preiskategorie keine Selbstverständlichkeit ist. Angetrieben wird das Smartphone vom MediaTek Helio G99, einem soliden Chip für alltägliche Aufgaben. Zur Auswahl stehen gleich vier Speicher- und RAM-Kombinationen: von 4 GB RAM mit 64 GB Speicher bis hin zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Dank microSD-Slot lässt sich der Speicher sogar noch erweitern.

Die Kamera-Ausstattung des Samsung Galaxy A07 kann sich sehen lassen: Auf der Rückseite sitzt eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ergänzt durch eine 2-Megapixel-Makrolinse. Selfies übernimmt eine 8-Megapixel-Frontkamera. Damit ihr gut durch den Tag kommt, liefert ein 5.000-mAh-Akku, der mit 25 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann, genug Energie. Zur Erinnerung: Das Samsung Galaxy S25 lädt auch nur mit maximal 25 Watt.

Anzeige

Auf 5G müsst ihr beim Galaxy A07 verzichten. Dafür bekommt ihr mit Android 15 samt One UI 7.0 bereits die aktuelle Software. Das Gehäuse bringt zudem eine IP54-Zertifizierung mit, ist also gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die Rückseite besteht aus glasfaserverstärktem Polymer, das leichter und widerstandsfähiger sein soll als herkömmliches Plastik.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich positioniert sich das Samsung Galaxy A07 extrem aggressiv: Neben der Basisversion mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher für rund 74 Euro gibt es drei weitere Varianten:

4 GB + 128 GB für ca. 87 Euro

6 GB + 128 GB für ca. 103 Euro

8 GB + 256 GB für ca. 121 Euro

Erhältlich ist das Modell in Schwarz, Grün und Hellviolett zunächst ausschließlich in Indonesien (Quelle: Samsung). Experten gehen jedoch davon aus, dass Samsung das Galaxy A07 bald auch in weiteren Ländern anbieten wird. Ob Deutschland auch dazugehört, wird sich zeigen müssen.