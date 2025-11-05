Samsung kehrt mit dem Galaxy S26 Ultra zu seinen Wurzeln zurück

Alte Formen, neue Technik – Samsung scheint beim Galaxy S26 Ultra das Beste beider Welten zu kombinieren.

Rundungen statt Kanten – diese könnten beim Galaxy S26 Ultra ein überraschendes Comeback feiern. Ein geleaktes Bild eines Displayschutzes zeigt deutlich rundere Ecken als beim aktuellen Galaxy S25 Ultra. Damit kehrt Samsung offenbar zu einem Design zurück, das Fans der frühen Ultra-Modelle lieben: weiche Konturen, angenehmes Handling – und trotzdem High-End-Technik unter der Haube.

Samsung Galaxy S26 Ultra wird immer runder

Seit der Integration des S Pen nach dem Aus der Galaxy-Note-Serie hatte Samsung den Ultra-Modellen einen kantigen, fast industriellen Look verpasst. Drei Generationen lang prägten scharfe Linien das Erscheinungsbild – nicht jeder mochte das. Doch mit dem Galaxy S25 Ultra begann eine stille Trendwende, und das kommende Galaxy S26 Ultra scheint diesen Weg nun konsequent fortzusetzen.

Das Design des Galaxy S26 Ultra soll laut Leak eine Mischung aus Vergangenheit und Moderne bieten. Während die Form an das Galaxy S21 Ultra erinnert, bleibt das Display diesmal komplett flach – ein klarer Vorteil für alle, die den S Pen nutzen. Flache Displays gelten nicht nur als robuster, sondern bieten auch eine präzisere Stiftsteuerung. Kombiniert mit den runderen Ecken könnte das Gerät damit komfortabler und alltagstauglicher wirken als seine Vorgänger.

Interessant ist auch ein mögliches Detail am Gehäuse: Gerüchten zufolge wandert der S Pen weiter nach links, und sein Click-Button soll leicht gebogen sein – angepasst an die neue, weichere Rahmenform. Auch das Kamera-Design könnte sich ändern: Die Rückseite soll laut Leaks wieder eine klassische Inselstruktur bekommen, statt der frei angeordneten Objektive der letzten Generationen.

Samsung-Fans freuen sich über Änderungen

Samsung selbst hat die Leaks wie immer nicht kommentiert. Doch in der Community wird bereits spekuliert, ob die Marke mit dieser Designentscheidung ein Stück Identität zurückgewinnt. Nach Jahren der scharfen Kanten wäre ein solcher Schritt nicht nur ästhetisch, sondern auch symbolisch – eine bewusste Rückkehr zu den Wurzeln, mit dem Blick nach vorn.

Anfang 2026 soll das Galaxy S26 Ultra offiziell vorgestellt werden. Wenn sich die Leaks bestätigen, dürfte es nicht nur technisch, sondern auch emotional ein Neustart für Samsungs Ultra-Serie werden.