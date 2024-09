Samsung, Kia und Hyundai machen bei Autos gemeinsame Sache

Autos sind mittlerweile zu fahrenden Smartphones geworden. Das Infotainmentsystem bietet eine Vielzahl von Funktionen und das erwarten viele Käuferinnen und Käufer mittlerweile auch. Für Kia und Hyundai heißt es deswegen: Partnerschaften knüpfen. In dem Fall mit Samsung, sodass ihr euer Auto zukünftig immer wiederfindet – und noch viel mehr.

Kia und Hyundai arbeiten zusammen mit Samsung

Samsung hat bereits vor einigen Monaten verkündet, dass das Unternehmen zukünftig mit Kia und Hyundai zusammenarbeiten wird. Nun haben die drei Hersteller verraten, was ihr erwarten könnt. Eine der Funktionen wird sein, dass die Fahrzeuge von Kia und Hyundai in das „SmartThings Find“-Universum aufgenommen werden. Ihr werdet euren Kia oder Hyundai also direkt über euer Samsung-Gerät finden können. Dazu gehören Smartphones, Tablets, Laptops und Smartwatches. Als wären die Fahrzeuge ein Samsung-Gerät (Quelle: SamMobile).

Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass keine Verbindung zu einem WLAN oder Mobilfunknetz bestehen muss. Genau wie bei einem SmartTag wird der Kia oder Hyundai gefunden, indem Samsung-Geräte die Fahrzeuge in der Nähe orten und den Standort teilen.

Es ist noch viel mehr geplant

Samsung, Kia und Hyundai wollen aber noch viel intensiver zusammenarbeiten. Es sind sogenannte „Home-to-Car“- und „Car-to-Home“-Dienste geplant, sodass ihr von eurem Fahrzeug auf euer Smart Home zugreifen könnt und von euren Samsung-Geräten direkt aufs Auto. Auch intelligentes Lademanagement in Verbindung mit einem E-Auto und einem Haus wäre möglich.

Das alles klingt aktuell noch sehr nach Zukunftsmusik, doch die „SmartThings Find“-Funktion ist realistisch und hat einen großen Mehrwert. In Zukunft werden mobile Endgeräte, Smart Homes und Fahrzeuge immer weiter zusammenwachsen, sodass eine enge Kooperation der verschiedenen Hersteller für Endkunden nur Vorteile haben wird.

