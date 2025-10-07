Samsung könnte 2026 den größten Wunsch vieler Smartphone-Besitzer erfüllen

Für Samsung-Nutzer würde damit eine neue Ära beginnen.

Samsung plant offenbar eine echte Revolution in seiner Update-Strategie – und erfüllt damit einen Wunsch, den viele Galaxy-Besitzer seit Jahren hegen: endlich so schnell neue Android-Updates bekommen wie Googles Pixel-Nutzer.

Samsung plant neue Update-Strategie

Im Zentrum dieser Veränderung steht One UI 8.5. Hinter dem unscheinbaren Namen steckt laut Leaks kein kleines Software-Tuning, sondern eine tiefgreifende Neuausrichtung. Zum ersten Mal soll Samsung Googles vierteljährliche Android-Updates übernehmen, statt wie bisher auf große Jahresupdates zu warten. Die neue Version basiert auf Android 16 QPR2 – einem der sogenannten „Quarterly Platform Releases“, die Google für Pixel-Geräte regelmäßig veröffentlicht.

Diese Neuerung könnte bedeuten, dass Galaxy-Geräte künftig vierteljährliche Funktionsupdates erhalten. Möglich macht das Googles Trunk-Stable-Modell – ein Framework, das Android-Änderungen modularisiert und es Herstellern erleichtert, sie ohne monatelange Anpassungsphasen zu übernehmen. Wenn Samsung dieses Modell dauerhaft nutzt, könnte die bisherige Update-Lücke zwischen Galaxy- und Pixel-Geräten nahezu verschwinden.

Erste Hinweise darauf finden sich in einer geleakten Firmware mit der SDK-Version 36.1 und dem Build-Präfix BP4A. Diese Version ist eindeutig mit Android 16 QPR2 verknüpft. Für Nutzer könnte das bedeuten, dass sie neue Android-Funktionen künftig zeitnah nach Googles vierteljährlichen Pixel-Drops erhalten – ein Meilenstein für die Galaxy-Reihe, die bisher oft Monate hinterherhinkte (Quelle: AndroidCentral).

Das erwartet euch mit One UI 8.5

Auch inhaltlich hat One UI 8.5 einiges zu bieten. Neben einer erweiterten Dark-Mode-Option und individuelleren Haptik-Einstellungen gibt es Widgets auf dem Sperrbildschirm, eine universelle Mauszeiger-Unterstützung für externe Displays sowie neue Audio-APIs und einen HDR/SDR-Helligkeitsslider für feinere Mediensteuerung. Hinzu kommen Datenschutz- und Sicherheitsfeatures wie USB-Schutz, lokale Kindersicherung und neue Diebstahlschutz-Toggles.

Nicht jedes der geleakten Features wird garantiert im finalen Release landen. Dennoch zeigt sich klar: Mit One UI 8.5 will Samsung beweisen, dass es nicht nur bei Hardware, sondern auch bei Software-Updates wieder auf Augenhöhe mit Google steht. Eingeführt wird das neue System Anfang 2026 mit den Galaxy-S26-Modellen.