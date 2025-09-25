Samsung könnte mit dem Galaxy S26 Ultra schaffen, was bisher noch nie gelungen ist

Bisher dominieren die iPhones, doch Samsung könnte es mit dem Galaxy S26 Ultra schaffen.

Qualcomm hat den Snapdragon 8 Elite Gen 5 vorgestellt – ein Chip, der die nächste Generation von High-End-Smartphones antreiben soll. Samsung könnte diesen Chip im Galaxy S26 Ultra einsetzen und damit erstmals die Leistungsspitze erobern – das zumindest versprechen die ersten Benchmarks.

Samsung Galaxy S26 Ultra wird deutlich stärker

Seit Jahren versuchen Android-Hersteller wie Samsung, Apple in Sachen CPU-Leistung zu schlagen. Bisher konnten sich iPhones aber immer durchsetzen. Dieses Mal könnte es klappen, denn die ersten Benchmark-Ergebnisse des neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 lassen aufhorchen.

Das Referenz-Smartphone von Qualcomm erreicht bei Geekbench im Single-Core-Test eine Leistung von etwa 3.850 Punkten und im Multi-Core-Test von etwa 12.300 Punkten. Das iPhone 17 Pro Max mit dem A19 Pro kommt auf etwa 3.800 Punkte im Single-Core-Test und 10.000 Punkte im Multi-Core-Test (Quelle: heise).

Wenn Samsung die Leistung des Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit seiner „for Galaxy“-Version im Galaxy S26 Ultra noch etwas steigern kann, dann könnte das Samsung-Smartphone erstmals das aktuelle iPhone spürbar schlagen. Ob das wirklich gelingt, wird man abwarten müssen, denn in einem finalen Smartphone muss die Hardware gut mit der Software zusammenarbeiten. Zumindest die Möglichkeit wäre da.

Neuer Qualcomm-Chip ist sehr stark

Der neue Qualcomm-Chip bringt deutliche Leistungssteigerungen: Zwei Oryon-Prime-Cores mit bis zu 4,6 GHz und sechs Premium-Cores mit bis zu 3,62 GHz sollen im Zusammenspiel rund 20 Prozent mehr Power bei Single-Core-Aufgaben und 17 Prozent bei Multi-Core-Berechnungen liefern. Dazu kommt eine GPU mit 1,2 GHz in neuer „Sliced Architecture“, die 23 Prozent schneller arbeitet als ihr Vorgänger. Gefertigt wird der Chip im 3-nm-Verfahren, basierend auf Armv9.

Besonders im Fokus steht die überarbeitete Hexagon-NPU. Sie soll 37 Prozent schneller sein und ist auf sogenannte „Agentic AI“ ausgelegt. Dahinter steckt die Idee, dass das Smartphone auf dem Gerät lernt, ohne Daten in die Cloud zu schicken. Nutzer sollen dadurch präzisere und schnellere Empfehlungen erhalten – bei voller Kontrolle über ihre persönlichen Daten.

Auch Multimedia-Funktionen hat Qualcomm ausgebaut. Mit dem neuen Advanced Professional Video Codec (AVP) lassen sich Videos in besonders hoher Qualität aufzeichnen und Frame-genau nachbearbeiten. Für Audio gibt es das Expanded Personal Area Network (XPAN), das Lossless-Streaming mit 24 Bit und 96 kHz ermöglicht. Nutzer können Musik in Studioqualität genießen, ohne dass dabei Benachrichtigungen oder Anrufe blockiert werden.

Dazu kommt moderne Konnektivität: Das integrierte X85-Modem unterstützt 5G Release 17 und 18 und setzt ebenfalls auf KI, um Latenzen zu verringern. Wi-Fi 7 arbeitet laut Qualcomm bis zu 40 Prozent stromsparender, und mit Bluetooth 6.0 gibt es mehr Stabilität im Nahbereich. Für Power-User interessant: Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 kann externe Displays mit bis zu 8K bei 120 Bildern pro Sekunde ansteuern und unterstützt LPDDR5X-RAM bis 24 GB (Quelle: heise).

Ob der Exynos 2600 von Samsung im Galaxy S26 Pro und Galaxy S26 Edge da mithalten kann, wird sich zeigen müssen. Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist in jedem Fall ein kleines Leistungsmonster, das sich nicht mehr vor den iPhones verstecken muss.