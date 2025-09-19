Samsung kommt nicht zur Ruhe: Nächstes Software-Update verspricht spannende Neuerungen

One UI 8 ist fertig, doch Samsung arbeitet schon an One UI 8.5 mit neuen Funktionen.

Samsung-Nutzer können sich freuen: Mit One UI 8.5 steht Anfang kommenden Jahres ein Software-Update bevor, das einige frische Funktionen von Android 16 übernehmen könnte. Google hat die zweite Beta-Version von Android 16 QPR2 bereits vorgestellt, die finale Version wird für Ende dieses Jahres erwartet. Besonders interessant ist, welche Features Samsung daraus in seine eigene Oberfläche übernehmen könnte.

Samsung entwickelt One UI 8.5

Ein zentrales Highlight betrifft die Gesundheit: Health Connect, die gemeinsame Plattform von Google und Samsung, erhält natives Schritttracking. Damit können Gesundheits- und Fitness-Apps künftig Schritte, Gewicht, Set-Index und sogar die empfundene Belastung (RPE) direkt erfassen. Für Nutzer bedeutet das: weniger App-Chaos und ein klareres Bild über den eigenen Fitnessstatus.

Neben den Fitness-Features will Google auch die Sicherheit verbessern. Android 16 bringt einen neuen Schutz gegen das Abfangen von SMS-Einmal-Passwörtern durch bösartige Apps. Wer also Banking oder Zwei-Faktor-Logins nutzt, darf sich über zusätzliche Sicherheit freuen.

Auch in puncto Geschwindigkeit könnte das Update spürbare Veränderungen bringen. Möglich macht das ein neuer „Generational Concurrent Mark-Compact Garbage Collector“. Klingt technisch – sorgt aber schlicht dafür, dass Smartphones weniger Rechenleistung verschwenden, flüssiger reagieren und dabei sogar Energie sparen.

Eine optische Neuerung steckt ebenfalls im Paket: Android 16 erlaubt es, die Form von App-Icons zu verändern. Ob Samsung diese Individualisierung in One UI 8.5 übernimmt, ist noch unklar. Bisher gilt das Unternehmen als vorsichtig, wenn es um stark anpassbare Designs geht (Quelle: SamMobile).

Neue Version für die Galaxy-S26-Serie erwartet

Für Samsung ist das Timing spannend: Das Update dürfte zeitgleich mit dem Start der Galaxy-S26-Serie Anfang 2026 erscheinen. Damit will der Hersteller sicherstellen, dass die neuen Geräte nicht nur mit Hardware, sondern auch mit Software frischen Glanz versprühen.

Am Ende bleibt die Frage, wie viele der von Google integrierten Neuerungen tatsächlich in One UI 8.5 landen. Sicher ist jedoch: Mit dem Mix aus mehr Sicherheit, besserer Performance und neuen Gesundheitsfunktionen dürfte sich das Update für viele Galaxy-Nutzer lohnen – selbst wenn nicht alles von Samsung übernommen wird.