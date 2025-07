Samsung-Kracher bei MediaMarkt: Galaxy Z Flip 7 & Fold 7 mit 5G-Tarifen günstiger als ohne

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es aktuell attraktive Deals zur brandneuen Samsung-Galaxy-Z-Reihe. Die faltbaren Smartphones von Samsung könnt ihr euch in Kombination mit leistungsstarken Tarifen in den Netzen von Telekom und Vodafone günstiger als im Einzelkauf vorbestellen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und einem verbesserten faltbaren Display. Besonders der große Außenscreen erleichtert viele Aufgaben im Alltag, ohne dass ihr das Gerät aufklappen müsst. Kombiniert wird das Smartphone in der MediaMarkt Tarifwelt mit einem freenet Telekom-Tarif, der sich sehen lassen kann:

60 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 50 Mbit/s)

(bis zu 50 Mbit/s) Allnet- & SMS-Flat

150 GB Datendepot

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Wert von 131 Euro kostenlos dazu

Die Kosten belaufen sich auf 39,99 Euro monatlich und eine einmalige Zuzahlung von 149 Euro. Zum Vergleich: Der Gerätewert des Flip 7 liegt laut Preisvergleich aktuell bei etwa 1.182 Euro (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Zieht man den Wert des Smartphones und der Kopfhörer von den Gesamtkosten des Tarifs über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr die Hardware mit dem Tarif effektiv 208,25 Euro günstiger als im Einzelkauf bekommt. Mit dem Tarif spart ihr also ordentlich im Gesamtpaket.

Samsung Galaxy Z Fold 7 mit 200-GB-Vodafone-Tarif: Perfekt für Power-User

Für alle, die maximale Produktivität suchen, ist das Samsung Galaxy Z Fold 7 die erste Wahl. Mit seinem großen Hauptdisplay eignet es sich ideal für Multitasking – sei es für Arbeit, Unterhaltung oder Gaming. Auch hier gibt es ein starkes Tarifangebot, diesmal im Vodafone-Netz:

200 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 150 Mbit/s)

(bis zu 150 Mbit/s) Allnet- und SMS-Flat

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Wert von 131 Euro kostenlos dazu

Der Tarif kostet euch 59,99 Euro monatlich, die einmalige Zuzahlung beträgt 499 Euro. Angesichts des momentanen Gerätepreises von rund 1.972 Euro ist das Gesamtpaket eine Überlegung wert (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Zieht man den Wert des Smartphones und der Kopfhörer von den Gesamtkosten des Tarifs über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr die Hardware mit dem Tarif effektiv 168,30 Euro günstiger als im Einzelkauf bekommt.

Galaxy Z Flip 7 & Fold 7: Was können die neuen Top-Handys von Samsung?

Was die neuen Foldables von Samsung so besonders macht, erfahrt ihr in diesem Video:

