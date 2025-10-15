Samsung-Kracher: Galaxy S25 FE mit 30-GB-Tarif günstiger als ohne + Tablet geschenkt

Bei MediaMarkt bekommt ihr das Galaxy S25 FE mit reichlich Datenvolumen im Vodafone-Netz gerade zu einem sehr günstigen Preis. Zudem erhaltet ihr das Samsung Galaxy Tab A11 kostenlos dazu. Hier die Details.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Bei MediaMarkt findet ihr derzeit das neue Samsung Galaxy S25 FE mit 128 GB Speicher zusammen mit einem Tarif für 24,99 Euro monatlich (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Einmalig fallen 74,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand an. Der Tarif bietet euch 30 GB 5G-Datenvolumen, ergänzt durch eine Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz.

Das Samsung Galaxy Tab A11 im Wert von 158 Euro bekommt ihr kostenlos dazu (Aktion bei Samsung ansehen). Bringt ihr eure alte Nummer mit, bekommt ihr 50 Euro gutgeschrieben. Wir zeigen euch mit der Rechnung unten, warum es sich dabei um einen sehr guten Deal handelt.

Angebot bei MediaMarkt ansehen

Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Allnet Flat

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy Tab A11 im Wert von 158 Euro kostenlos

Samsung Galaxy S25 FE mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versandkosten) = 74,94 Euro

29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versandkosten) = 74,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 514,08 Euro (Handy) + 158,23 Euro (Tablet)

(laut idealo.de): 514,08 Euro (Handy) + 158,23 Euro (Tablet) Bonus: 50 Euro für Rufnummernmitnahme

50 Euro für Rufnummernmitnahme Effektivkosten (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -47,61 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -47,61 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -1,98 Euro

Das Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) kostet laut Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 514 Euro. Das Tablet schlägt mit mindestens 158 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, so wird klar, dass ihr den Tarif hier für effektiv -1,98 Euro im Monat bekommt. Somit erhaltet ihr das S25 FE hier zusammen mit dem Tablet und dem potenten 5G-Tarif günstiger als im Einzelkauf.

Der günstige Preis gilt nur, wenn ihr den Vertrag zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergesst, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein ganzes Jahr, sondern ihr könnt ihn dann monatlich kündigen.

Galaxy S25 FE: Wie gut ist das neue Samsung-Smartphone?

Was das Samsung Galaxy S25 FE alles kann, erfahrt ihr in diesem Video:

