  GIGA
  2. Tech
  3. Android
  4. Samsung-Kracher: Galaxy S25 FE mit 30-GB-Tarif günstiger als ohne + Tablet geschenkt
Samsung-Kracher: Galaxy S25 FE mit 30-GB-Tarif günstiger als ohne + Tablet geschenkt

Martin Bosse
Martin Bosse,
3 min Lesezeit
Samsung Galaxy S25 FE in einer Hand gehalten vor einem gelben Hintergrund.
Das S25 FE bekommt ihr gerade besonders günstig mit einem Handyvertrag bei MediaMarkt (© Severin Pick / GIGA)
Bei MediaMarkt bekommt ihr das Galaxy S25 FE mit reichlich Datenvolumen im Vodafone-Netz gerade zu einem sehr günstigen Preis. Zudem erhaltet ihr das Samsung Galaxy Tab A11 kostenlos dazu. Hier die Details.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Bei MediaMarkt findet ihr derzeit das neue Samsung Galaxy S25 FE mit 128 GB Speicher zusammen mit einem Tarif für 24,99 Euro monatlich (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Einmalig fallen 74,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand an. Der Tarif bietet euch 30 GB 5G-Datenvolumen, ergänzt durch eine Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz.

Das Samsung Galaxy Tab A11 im Wert von 158 Euro bekommt ihr kostenlos dazu (Aktion bei Samsung ansehen). Bringt ihr eure alte Nummer mit, bekommt ihr 50 Euro gutgeschrieben. Wir zeigen euch mit der Rechnung unten, warum es sich dabei um einen sehr guten Deal handelt.

Angebot bei MediaMarkt ansehen

Tarifdetails auf einen Blick

  • Netz: Vodafone
  • Tarif: Allnet Flat
  • Allnet- und SMS-Flat
  • 30 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)
  • EU-Roaming inklusive
  • 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
  • 50 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme
  • Samsung Galaxy Tab A11 im Wert von 158 Euro kostenlos
Samsung Galaxy S25 FE mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

  • 24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr
  • Einmalige Kosten: 29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versandkosten) = 74,94 Euro
  • Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro
  • Gerätewerte (laut idealo.de): 514,08 Euro (Handy) + 158,23 Euro (Tablet)
  • Bonus: 50 Euro für Rufnummernmitnahme
  • Effektivkosten (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Bonus): -47,61 Euro
  • Effektivkosten Tarif pro Monat: -1,98 Euro

Angebot bei MediaMarkt ansehen

Das Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) kostet laut Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 514 Euro. Das Tablet schlägt mit mindestens 158 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, so wird klar, dass ihr den Tarif hier für effektiv -1,98 Euro im Monat bekommt. Somit erhaltet ihr das S25 FE hier zusammen mit dem Tablet und dem potenten 5G-Tarif günstiger als im Einzelkauf.

Der günstige Preis gilt nur, wenn ihr den Vertrag zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergesst, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein ganzes Jahr, sondern ihr könnt ihn dann monatlich kündigen.

Galaxy S25 FE: Wie gut ist das neue Samsung-Smartphone?

Was das Samsung Galaxy S25 FE alles kann, erfahrt ihr in diesem Video:

Besser als das S25? Samsung Galaxy S25 FE
So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

