Samsung-Kracher: MediaMarkt haut Galaxy S25 Edge mit 50-GB-Tarif zum Tiefstpreis raus

Bei MediaMarkt wartet ein attraktives Angebot mit dem Samsung Galaxy S25 Edge auf euch. Ihr bekommt das High-End-Smartphone zusammen mit 50 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz aktuell zu einem besonders günstigen Preis. Alternativ gibt es den Tarif auch in Kombination mit der Galaxy Watch Ultra. Hier findet ihr die Details.

Das derzeit schlankeste Samsung-Smartphone Galaxy S25 Edge mit 256 GB Speicher gibt es bei MediaMarkt jetzt mit Tarif für 29,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Hinzu kommen noch einmalig 124,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versandkosten. Im Tarif enthalten sind 50 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat im Netz von Vodafone.

Alternativ zum S25 Edge könnt ihr euch den Tarif mit 12 GB Datenvolumen auch mit der Samsung Galaxy Watch Ultra für 14,99 Euro im Monat sichern (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Ein guter Deal, wenn ihr nur auf der Suche nach einer Smartwatch mit Tarif seid.

S25 Edge: Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Freenet Allnet Flat

Allnet- und SMS-Flat

50 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S25 Edge mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 29,99 Euro monatliche Grundgebühr = 719,76 Euro

monatliche Grundgebühr = 719,76 Euro Einmalige Kosten: 79 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versandkosten) = 124,94 Euro

79 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versandkosten) = 124,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 844,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 844,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 668 Euro

(laut idealo.de): 668 Euro Bonus: 50 Euro für Rufnummernmitnahme

50 Euro für Rufnummernmitnahme Effektivkosten (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): 126,70 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): 126,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 5,28 Euro

Das Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) kostet laut Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 668 Euro. Zieht man diesen Wert sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, wird klar, dass ihr den Tarif hier für effektiv 5,28 Euro im Monat bekommt. Somit erhaltet ihr zum Galaxy S25 Edge den potenten Vodafone-Tarif besonders günstig dazu.

Galaxy S25 Edge: Wie gut ist das dünnste Samsung-Smartphone?

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist nur 5,8 mm dünn und damit leichter und handlicher als viele andere High-End-Modelle, verzichtet dafür aber auf etwas Akkukapazität und eine zusätzliche Telekamera. Es bietet ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit WQHD+, Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, mindestens 256 GB Speicher und eine 200-MP-Hauptkamera. Mit Titanrahmen, Gorilla Glass Ceramic 2 und sieben Jahren Update-Unterstützung setzt es auf hochwertige Materialien und lange Nutzungsdauer.

