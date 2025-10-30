Samsung lässt totgeglaubte Smartphone-Hoffnung doch nicht fallen

In der Gerüchteküche war das Smartphone bereits Geschichte – doch nicht mit Samsung.

Gerüchte über das Ende der Edge-Reihe nach dem angeblichen Misserfolg des Galaxy S25 Edge machten schon länger die Runde. Doch nun scheint Samsung die Linie doch nicht endgültig begraben zu haben. Laut neuesten Informationen soll der Konzern weiter an einem ultradünnen Smartphone arbeiten.

Samsung Galaxy S26 Edge doch nicht abgesägt?

Neue interne Hinweise deuten darauf hin, dass Samsung hinter den Kulissen doch noch eine neue Edge-Variante entwickelt. Unter dem Codenamen „More Slim“ entsteht derzeit ein Gerät, das an die DNS der früheren Edge-Modelle erinnert – und sie vielleicht neu definiert. Bereits die Galaxy S25 Edge trug den internen Namen „Slim“, was auf eine bewusste Weiterentwicklung des Konzepts schließen lässt.

Interessant ist die zeitliche Abfolge: Die Entwicklung von „More Slim“ begann deutlich später als die der übrigen Galaxy-S26-Modelle. Das legt nahe, dass Samsung die Idee nachträglich wieder aufgegriffen hat. Ein denkbares Szenario: Samsung bringt zunächst die Galaxy-S26-Modelle in den Varianten Pro, Plus und Ultra, bevor ein besonders schlankes Edge-Modell später nachgeschoben wird.

Das würde auch zur Strategie der letzten Jahre passen. Schon bei dem Galaxy S25 Edge dauerte es deutlich länger, bis das Modell marktreif war. Samsung könnte das Edge-Konzept bewusst als Premium-Ergänzung positionieren – statt das Plus-Modell der normalen Galaxy-S26-Serie damit zu ersetzen (Quelle: GalaxyClub).

Markteinführung soll sich verzögern

Gerüchten zufolge könnte sich der Produktionsstart der kommenden Samsung-Galaxy-S26-Serie verzögern. Insider berichten, dass nur das Galaxy S26 Ultra wie geplant im Dezember 2025 in die Fertigung gehen soll, während die beiden anderen Modelle – das Standard- und das Plus-Modell – erst im Januar 2026 folgen könnten.

Sollte sich das bewahrheiten, wäre auch eine Präsentation im Januar wohl vom Tisch. Stattdessen wäre ein Launch im Februar oder März 2026 denkbar. Angeblich soll eine kurzfristige strategische Unklarheit mit dem Plus- oder Edge-Modell innerhalb von Samsung den ursprünglichen Zeitplan durcheinandergebracht haben. Ob es dazu kommt, werden wir abwarten müssen.