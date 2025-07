Samsung legt los: Erste Smartwatch erhält riesiges Software-Update

Während viele von euch auf das große Update für die Samsung-Smartphones warten, legt das Unternehmen überraschend mit der ersten Smartwatch los.

Damit hat wohl niemand so schnell gerechnet. Ohne große Ankündigung hat Samsung den Rollout eines großen Software-Updates für die Galaxy Watch Ultra begonnen. Die neuere Generation soll ebenfalls bald folgen.

Samsung Galaxy Watch Ultra erhält Wear OS 6

Samsung überrascht mit einem riesigen Software-Update für die Galaxy Watch Ultra (2024). Das neue One-UI-8-Watch-Update, basierend auf Wear OS 6, erreicht erste Nutzer in den USA und bringt viele Verbesserungen mit sich. Mit knapp 2 GB Downloadgröße handelt es sich um eines der umfangreichsten Updates, die Samsung je für eine Smartwatch bereitgestellt hat.

Das Update verwöhnt euch mit einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche, die sich spürbar flüssiger anfühlt. Zu den Highlights gehören Multi-Widget-Kacheln für bessere Übersicht und vier neue Gesundheitsfunktionen.

Der Rollout beginnt in den Vereinigten Staaten, weitere Regionen sollen in Kürze folgen. Besitzer einer Galaxy Watch Ultra können das Update über die Galaxy-Wearable-App auf ihrem Smartphone suchen und installieren. Nach dem Download startet die Installation mit einem Neustart der Smartwatch (Quelle: SamMobile).

Weitere Smartwatches sollen folgen

Interessant für Besitzer älterer Modelle: Auch die Galaxy Watch 7 steht bereits in den Startlöchern. Nach mehreren Beta-Versionen von One UI 8 Watch dürfte das stabile Update auch hier in absehbarer Zeit ausgerollt werden.

Danach dürften noch ältere Smartwatches von Samsung folgen. Kürzlich wurde bestätigt, dass selbst die Galaxy Watch 4 noch ein Update auf Wear OS 6 und One UI 8 Watch erhalten soll. Die neuen Galaxy-Watch-8-Modelle sind bereits mit der neuen Software ausgestattet.

Sobald die älteren Smartwatches das neue Software-Update erhalten, werden wir euch informieren. Es werden noch Aktualisierungen für die Galaxy Watch 7, Watch 6, Watch 5 und Watch 4 erwartet. Samsung hat also noch viel zu tun.