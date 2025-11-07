Samsung legt los: Erstes Smartphone erhält brandneues Software-Update

Während viele auf das Update für die High-End-Smartphones warten, startet Samsung ganz unten.

Samsung überrascht seine Community: Statt einem Galaxy S25 oder einem faltbaren Z-Modell bekommt diesmal das günstige Galaxy A17 5G als erstes das brandneue Sicherheitsupdate für November 2025. Damit zeigt der Konzern, dass Schnelligkeit bei Software-Updates längst kein Luxusmerkmal mehr ist – sondern auch in der Einsteigerklasse ankommt.

Samsung Galaxy A17 5G erhält November-Update

Das Update für das Galaxy A17 5G trägt die Firmware-Version A176BXXS3BYJ1 und ist aktuell in Vietnam verfügbar. Es enthält ausschließlich den neuesten Sicherheitspatch und bringt keine neuen Features oder Performance-Verbesserungen mit sich. Dennoch sorgt der schnelle Rollout für Aufsehen – schließlich war Samsung bisher dafür bekannt, zuerst seine Topmodelle zu versorgen.

In den letzten Monaten hat Samsung das Tempo bei seinen Software-Updates massiv erhöht. Selbst die neue Oberfläche One UI 8 landete nahezu zeitgleich auf High-End- und Budget-Geräten. Mit dem aktuellen Schritt will das Unternehmen offenbar zeigen, dass auch günstigere Modelle Priorität haben – ein klares Bekenntnis zur Update-Qualität über alle Preisklassen hinweg.

In den kommenden Tagen dürfte der Rollout auf weitere Länder ausgeweitet werden. Für Samsung-Nutzer ist das eine gute Nachricht – und ein weiterer Beweis dafür, dass selbst günstige Geräte inzwischen ganz vorne im Update-Zyklus mitspielen können (Quelle: SamMobile).

Sofortige Installation ist wichtig

Google hat im November einen wichtigen Android-Patch veröffentlicht, der eine kritische Sicherheitslücke schließt. Diese Schwachstelle betrifft alle Android-Versionen von 13 bis 16 und ermöglicht es Angreifern, ohne Zutun des Nutzers Schadcode auf dem Gerät auszuführen. Besonders brisant: Es genügt bereits, dass das Gerät die Lücke enthält – ein Klick oder das Öffnen einer App ist nicht nötig. Damit gilt fast jedes aktuelle Android-Smartphone als potenziell gefährdet.

Das November-Update, das Google als „kritisch“ einstuft, wird schrittweise ausgerollt und sollte sofort installiert werden, sobald es verfügbar ist. Wer ein Galaxy A17 5G kann sich freuen, denn nach den Pixel-Handys ist es das erste Smartphone von einem Drittanbieter, dass diesem Risiko nicht mehr ausgesetzt ist.