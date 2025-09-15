Samsung legt los: Riesiges Software-Update für erste Smartphones ist endlich da

Das Warten auf Android 16 und One UI 8 hat für Besitzer von Samsung-Handys ein Ende.

Samsung legt den Schalter um: Ab sofort erhalten die Modelle der Galaxy-S25-Serie das erste große Betriebssystem-Update. Mit One UI 8 auf Basis von Android 16 startet der Konzern die Update-Offensive, die die Flaggschiffe in den kommenden Jahren begleiten soll. Wenige Monate nach dem Launch von Google rollt damit endlich die Software aus, auf die viele Fans schon ungeduldig warten.

Android 16 für erste Samsung-Handys ist da

Los geht es wie gewohnt in Südkorea, wo Samsung das Update zunächst an die Teilnehmer des Beta-Programms verteilt. Für das Galaxy S25 Ultra ist der Download rund 555 Megabyte groß und trägt die Firmwareversion S93xNKSU5BY13. Wer bereits die Testversion ausprobiert hat, bekommt den Feinschliff zuerst. Schon in den nächsten Tagen könnte Samsung die stabile Version dann für alle Nutzer in der Region freischalten.

Während das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra direkt in den Genuss von One UI 8 kommen, müssen sich Käufer des S25 Edge noch etwas gedulden. Laut Samsung soll aber auch dieses Modell bald mit Android 16 versorgt sein. Ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.

Erfahrungsgemäß folgt die weltweite Verteilung nur wenige Tage nach dem Rollout für Beta-Tester. Damit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis auch Nutzer in Europa und anderen Regionen die neue Version installieren können. Samsung selbst hat den Start für September versprochen – und dieses Versprechen damit eingehalten.

Erstes großes Upgrade für die Galaxy-S25-Serie

Mit One UI 8 und Android 16 startet Samsung nicht nur ein Software-Update, sondern auch den Beginn von sieben geplanten OS-Upgrades für die Galaxy-S25-Serie. Das macht die aktuellen Flaggschiffe zu echten Langläufern, was die Softwareunterstützung betrifft – ein wichtiger Faktor in einem Markt, in dem Updates immer stärker über Kaufentscheidungen mitentscheiden (Quelle: SamMobile).

Doch auch viele andere Smartphones, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, werden das große Software-Update in absehbarer Zeit erhalten. Wir werden euch informieren, wenn die verschiedenen Modelle mit der neuen Version versorgt werden.