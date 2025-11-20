Samsung legt los: Zwei weitere Smartwatches erhalten riesiges Software-Update

Samsung überrascht Smartwatch-Besitzer mit einem Update, das mehr verändert, als viele erwartet hatten.

Samsung macht ernst: Das Unternehmen hat offiziell mit dem Rollout von One UI 8 Watch für die Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic begonnen. Das Update basiert auf Wear OS 6 und bringt nicht nur optische, sondern auch funktionale Neuerungen, die den Alltag mit der Smartwatch spürbar verändern sollen. Aktuell läuft die Verteilung in Südkorea, doch in den kommenden Tagen sollen auch weitere Regionen folgen.

Samsung rüstet Galaxy-Watch-6-Uhren auf

One UI 8 Watch kommt mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die sich an Samsungs aktueller Smartphone-Oberfläche orientiert. Menüs wirken klarer, Animationen flüssiger, und das gesamte Bedienkonzept wurde optimiert. Laut SamMobile bringt das Update „eine frische Brise“ für die Galaxy-Watch-6-Reihe. Dazu gehören neue Schnellzugriffe im Quick Panel bis hin zu verbesserten Gesundheitsfunktionen und Personalisierungsoptionen.

Mit dem Update setzt Samsung seine Strategie fort, das Wearable-Ökosystem enger mit anderen Galaxy-Geräten zu verknüpfen. One UI 8 Watch ist Teil einer Reihe von Software-Erneuerungen, mit denen Samsung die Integration zwischen Smartphone, Smartwatch und SmartThings weiter ausbaut. Auch die Performance und Akkulaufzeit sollen spürbar profitieren.

Die neue Version trägt die Firmware-Nummer CYK2 und kann über die Galaxy-Wearable-App heruntergeladen werden. Sobald es in Deutschland verfügbar ist, könnt ihr es in den Einstellungen suchen und direkt installieren.

Überraschend schnell final

Besonders spannend: Die Beta-Phase für One UI 8 Watch war erst wenige Tage zuvor beendet worden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Samsung das stabile Update schnell auf die Geräte bringen wollte. Das rasche Vorgehen dürfte viele Nutzer überraschen, die ursprünglich erst später mit dem Start gerechnet hatten.

Wann genau das Update in Europa erscheint, ist noch offen. Erfahrungsgemäß dauert es nur wenige Tage, bis Samsung die neue Firmware auch hierzulande verteilt. Wer also eine Galaxy Watch 6 trägt, sollte regelmäßig nach dem Update schauen.