Samsung legt nach: Neues Galaxy S25 und Premium-Tablets stehen vor der Tür

Samsung lässt bald die Hüllen fallen.

Samsung hat den 4. September als großen Tag für die Enthüllung neuer Galaxy-Produkte angekündigt. Das Unternehmen überträgt das Event ab 11:30 Uhr live über seine Website und den offiziellen YouTube-Kanal. Schon jetzt ist klar: Im Mittelpunkt stehen ein neues Mitglied der Galaxy-S25-Familie sowie Tablets, die Samsung selbstbewusst als „Premium-AI-Geräte“ ankündigt.

Samsung Galaxy S25 FE und Premium-Tablets im Anmarsch

Erwartet werden das Galaxy S25 FE, das Galaxy Tab S11 und das Galaxy Tab S11 Ultra. Die „Fan Edition“-Modelle haben bei Samsung Tradition. Sie übernehmen viele Merkmale der Flaggschiffe, sind aber preislich etwas niedriger angesetzt. Das Galaxy S25 FE soll diese Linie fortführen. Parallel greift Samsung im Tablet-Segment an: Mit der Tab-S11-Serie sollen Geräte vorgestellt werden, die KI stärker ins Zentrum rücken und damit Produktivität wie Kreativität unterstützen.

Samsung will nicht nur im Smartphone-Segment, sondern auch im Premium-Tablet-Markt eine stärkere Rolle spielen. Mit KI als Verkaufsargument positioniert sich die Tab-S11-Reihe direkt gegen Apples iPad Pro und andere High-End-Tablets. Ob das reicht, um den Abstand zur Konkurrenz zu verringern, wird sich schon bald zeigen.

Strategisch clever legt Samsung den Termin einen Tag vor den Start der IFA 2025 in Berlin. Am 5. September folgt dann eine eigene Pressekonferenz auf der Messe. Damit sichert sich der Konzern maximale Aufmerksamkeit sowohl im Netz als auch auf einem der größten Branchenevents weltweit. Ihr wisst damit schon einen Tag früher, was euch erwartet.

Viele Details schon bekannt

Zum Samsung Galaxy S25 FE sind bereits drei wichtige Verbesserungen durchgesickert. Im Vergleich zum Vorgänger wird die neue Generation mit einem größeren Akku ausgestattet, der sich zudem schneller aufladen lässt, und es gibt eine neue Frontkamera. Weitere Details wird Samsung am 4. September enthüllen.

Noch mehr Details gibt es zum Galaxy Tab S11 und S11 Ultra. Das Basismodell ist wieder da und Samsung spendiert dem Ultra-Tablet einige Upgrades. Damit wird der Einstieg in die Premium-Klasse wieder günstiger. Ein Galaxy Tab S11 Plus wird bisher nicht erwähnt.