Samsung legt nach: Zwei weitere Smartphones erhalten Android 16 und One UI 8

Nach den Galaxy-S25-Smartphones versorgt Samsung zwei weitere Modelle mit dem riesigen Software-Update.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung hat seine Update-Offensive fortgesetzt und nun auch die Foldables Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 mit dem neuen One UI 8.0 ausgestattet. Das auf Android 16 basierende Update bringt nicht nur optische Verbesserungen, sondern auch eine ganze Reihe neuer Funktionen.

Anzeige

Samsung verteilt weitere Android-16-Updates

Vorerst steht es Nutzern in Südkorea zur Verfügung – doch wie üblich dürfte die internationale Verteilung in den nächsten Tagen anlaufen. Für die beiden Modelle kommen unterschiedliche Firmware-Versionen zum Einsatz: F741NKSU2CYI6 für das Galaxy Z Flip 6 und F956NKSU2CYI7 für das Galaxy Z Fold 6. Während Beta-Tester zunächst mit einem Update-Paket von rund 600 MB auskommen, wird der finale Rollout für alle Nutzer etwa 4 GB groß sein. Damit erhalten die Geräte gleichzeitig auch den aktuellsten Sicherheitspatch.

Zu den sichtbaren Änderungen zählen überarbeitete Designs für Standard-Apps wie My Files, Quick Share, Reminders, Samsung Internet und Weather. Außerdem hat Samsung den Secure Folder gestärkt und DeX an den neuen Desktop-Modus von Android 16 angepasst. Besonders spannend sind die Galaxy-AI-Funktionen, darunter „AI Select“ und „Audio Eraser“, die den Alltag erleichtern sollen.

Auch im Detail hat sich einiges getan: Alarms, Calendar, Modes & Routines und Samsung Health wurden erweitert, während die Kamera-App mit einer neuen Wischgeste schneller Zugriff auf Einstellungen erlaubt. Zudem gibt es Verbesserungen bei Auracast-basierten Audioübertragungen. Ein Highlight ist die Integration von Android-16-Live-Updates, die laufende Aktivitäten nun mit deutlich mehr Apps kompatibel machen.

Anzeige

Im Video zeigen wir euch, was sich alles ändert:

Weitere Smartphones werden folgen

Samsung bleibt damit seinem Kurs treu, Premium-Smartphones mit großen Software-Updates frühzeitig zu versorgen. Kürzlich erhielt die Galaxy S25-Serie das stabile One UI 8.0 – jetzt folgen die Foldables (Quelle: SamMobile).

Anzeige

In den kommenden Tagen und Wochen werden weitere Geräte versorgt. Dann geht es auch los mit den günstigeren Modellen der A-Klasse, die die neue Software bereits in der Beta nutzen können.