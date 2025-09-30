Samsung legt richtig los: 8 Smartphones und Tablets erhalten Android 16 und One UI 8

Nach vereinzelnden Starts hat Samsung jetzt gleich mehrere Smartphones und ein Tablet mit Android 16 und One UI 8 versorgt.

Samsung legt beim Update-Tempo eine Schippe drauf. Eigentlich sollten viele Galaxy-Modelle erst im Oktober oder sogar später das stabile One-UI-8-Update auf Basis von Android 16 erhalten. Doch das Unternehmen ist dem Zeitplan erneut voraus – und überrascht Nutzer weltweit mit einer frühen Veröffentlichung.

Samsung gibt Gas mit Android 16 und One UI 8

Nachdem bereits neuere Modelle wie die Galaxy-S24-Serie und weitere Smartphones Android 16 und One UI 8 erhalten haben, hat Samsung eine regelrechte Update-Welle ausgelöst. Folgende Modelle werden ab sofort in ausgewählten Regionen mit der neuen Software versorgt:

Samsung Galaxy A26: Start in Vietnam, weitere Regionen folgen

Samsung Galaxy A35: Verfügbar in Korea, Brasilien und Indien

Samsung Galaxy A36: Nach Korea, jetzt auch in Europa und Türkei

Samsung Galaxy A55: Start in Korea, andere Märkte folgen

Samsung Galaxy S23 FE: Bereits in Korea live, eigentlich für später geplant

Samsung Galaxy Z Fold 5: Start in Korea, andere Märkte folgen

Samsung Galaxy Z Flip 5: Start in Korea, andere Märkte folgen

Samsung Galaxy Tab S10 Plus: Bereits in Korea live, eigentlich für später geplant

Samsung ist bei einigen Modellen dem eigenen Zeitplan voraus und verteilt in ersten Regionen die neue Software etwas früher. Weitere Geräte und Länder werden zeitnah folgen. Das Unternehmen gibt aktuell ordentlich Gas (Quelle: SamMobile).

Das ändert sich in One UI 8 und Android 16

Das Update bringt ein überarbeitetes, klareres Design, neue Features für Kamera, Multitasking, Dateien teilen und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Auch Samsung Health, Erinnerungen und der Datenschutz bekommen zusätzliche Möglichkeiten. Für die Geräte bedeutet das nicht nur ein frisches Erscheinungsbild, sondern auch deutlich mehr Komfort im Alltag. Oben im Video zeigen wir euch die wichtigsten Neuerungen.

Wer sein Galaxy-Gerät updatet, kann sich auf zahlreiche Detailverbesserungen freuen. Vor allem Multitasking und Kamera sollen mit One UI 8 spürbar reibungsloser laufen. Mit der beschleunigten Verteilung zeigt Samsung: Android 16 kommt nicht in kleinen Schritten, sondern gleich im großen Schub.