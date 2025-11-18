Samsung legt Schalter um: 15 Smartphones erhalten brandneues Software-Update

Ohne großes Aufsehen verteilt Samsung ein Software-Paket, das Millionen Nutzer betrifft.

Samsung hat die nächste große Welle an Sicherheitsupdates gestartet. Der November-Patch erreicht gleich mehrere aktuelle Smartphone-Generationen und zeigt, dass der Hersteller sein Update-Tempo weiter hochhält. Besonders Besitzer der Galaxy-S- und Z-Modelle dürfen sich auf mehr Sicherheit und Stabilität freuen.

Samsung legt so richtig los

Nach Angaben von SamMobile werden die Aktualisierungen schrittweise in ersten Regionen ausgerollt. Der Patch behebt bis zu 36 Schwachstellen in Android und Samsungs eigener Software. Neue Funktionen gibt es diesmal keine, doch für die Systemsicherheit ist das Update entscheidend. Die Größe variiert je nach Modell zwischen 300 und 530 Megabyte.

Diese Samsung-Modelle werden ab sofort versorgt:

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 FE

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Anfang des Monats hat Samsung zunächst mit dem Galaxy A17 5G begonnen, danach war es aber lange sehr ruhig. Nun ist der Rollout wirklich in Fahrt und könnte schon bald euer Smartphone erreichen.

Das steckt hinter dem November-Update

Der Patch wird derzeit in Südkorea verteilt, soll aber innerhalb weniger Tage international verfügbar sein. Wer nicht warten möchte, kann in den Einstellungen unter „Softwareupdate“ prüfen, ob das Update schon bereitsteht. Die Installation dauert nur wenige Minuten.

Samsung nutzt die Gelegenheit, um den Übergang zu seiner nächsten Softwaregeneration vorzubereiten. Mit One UI 8.5 arbeitet das Unternehmen bereits an einem großen Versionssprung auf Basis von Android 16 QPR2. Diese Oberfläche soll mit der Galaxy-S26-Serie Anfang 2026 Premiere feiern.

Das November-Update ist damit mehr als Routine – es markiert den Startschuss für Samsungs nächste Entwicklungsphase. Für Nutzer heißt das: stabilere Geräte, geschlossene Sicherheitslücken und ein klarer Ausblick auf die Zukunft der Galaxy-Software.